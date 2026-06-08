موعد القرعة العلنية لاختيار 15 رخصة تشغيل تاكسي للعمل بأسيوط الجديدة

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، تحديد يوم السبت القادم موعدًا لإجراء القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من 15 رخصة تشغيل تاكسي أجرة للعمل بنطاق مدينة أسيوط الجديدة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأوضح محافظ أسيوط، أن إدارة المواقف، برئاسة يسري سند مدير عام إدارة المواقف، كانت قد أعلنت مسبقًا عن طرح 15 رخصة تشغيل تاكسي أجرة للعمل بمدينة أسيوط الجديدة، وتقدم للحصول عليها 50 مواطنًا وفقًا للشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط المعدة لهذا الغرض، ونظرًا لتجاوز عدد المتقدمين للعدد المطلوب، فقد تقرر إجراء قرعة علنية بينهم لاختيار 30 متقدمًا بواقع 15 متقدمًا أساسيًا و15 آخرين احتياطيًا، على أن يتم إخطار المتقدمين تليفونيًا بموعد ومكان إجراء القرعة.

وأشار المحافظ إلى تشكيل لجنة للإشراف على أعمال القرعة العلنية برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وعضوية كل من مدير عام إدارة المواقف، ومدير الشئون المالية والإدارية، ومدير الشئون القانونية، ومدير التفتيش المالي والإداري، ورئيس مواقف المراكز بإدارة المواقف، ومشرف عام مواقف المدينة بإدارة المواقف، والمسئول المالي لإدارة المواقف، وذلك لضمان نزاهة وشفافية إجراءات الاختيار.

وأكد اللواء محمد علوان، أن المحافظة حريصة على إرساء مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الشفافية في اختيار المستفيدين، بما يسهم في دعم منظومة النقل وتوفير خدمات نقل آمنة ومنتظمة للمواطنين بمدينة أسيوط الجديدة، مشددًا على استمرار المحافظة في تطوير قطاع النقل والخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.