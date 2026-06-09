ضبط مالك مطبعة في السلام بحوزته أكثر من 51 ألف مطبوع تجاري بدون ترخيص

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

جاء ذلك استمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وضبط المدير المسئول ، وبحوزته (أكثر من 51 ألف مطبوع تجارى بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون) وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.