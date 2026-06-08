أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية والفرنسية في مصر.. 5 علامات تكشف أعطال المكيف

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السيدان الروسية الفاخرة.. أوروس تطلق سينات 900 بملامح صينية

دخلت علامة أوروس الروسية ، مرحلة جديدة من تطوير سياراتها الفاخرة مع الكشف عن طراز سينات 900، الذي يمثل امتداداً لسيارات السيدان كبيرة الحجم الموجهة لفئة السيارات الفاخرة.

كيا تقدم سيلتوس 2027 المحدثة وهذا سعرها عالميًا| صور

كشفت كيا الكورية الجنوبية عن النسخة الجديدة من سيلتوس موديل 2027، حيث تعزز من حضورها عالميًا ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.

أرخص 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية والفرنسية في مصر.. بالأسعار

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية، إلى جانب التصميمات الخارجية، بالإضافة إلى تنوع العلامات، ومنها اليابانية والفرنسية، والتي تقدم العديد من اصدارتها باختلاف بلد المنشأ والتجميع.

5 علامات تكشف أعطال مكيف السيارة.. متى موعد الشحن؟

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد الاعتماد على مكيف السيارة باعتباره أحد أهم الأنظمة التي توفر الراحة للسائق والركاب أثناء التنقل.

سعر ومواصفات هونشي HS7 موديل 2026 في السوق السعودي

تسجل هونشي HS7 موديل 2026 الصينية حضوراً واسعًا في مختلف الأسواق العالمية، كأحد أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، والتي تقدم مزيج يجمع بين التقنيات الحديثة ومستويات الرفاهية.

عائدة من زمن آخر.. AC تقدم كوبرا GT كوبيه بهذا السعر

كشفت AC Cars البريطانية عن طراز كوبرا GT كوبيه الجديد، حيث تسعى لإعادة تقديم واحدة من أكثر السيارات ارتباطاً بتاريخ العلامة العريق، ولكن برؤية هندسية تتماشى مع متطلبات العصر الحديث.