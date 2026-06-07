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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 علامات تكشف أعطال مكيف السيارة.. متى موعد الشحن؟

مكيف السيارة
مكيف السيارة
صبري طلبه

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد الاعتماد على مكيف السيارة باعتباره أحد أهم الأنظمة التي توفر الراحة للسائق والركاب أثناء التنقل.

ورغم أن كثيراً من قائدي السيارات لا ينتبهون إلى حالة منظومة التكييف إلا عند توقفها عن العمل، فإن المختصين يؤكدون أن النظام يرسل إشارات مبكرة تنبه إلى وجود مشكلات فنية قبل الوصول إلى مرحلة العطل الكامل. 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 علامات تكشف أعطال مكيف السيارة

مكيف السيارة

ضعف التبريد 

يعد انخفاض مستوى التبريد من أكثر العلامات شيوعاً التي تدل على وجود خلل داخل نظام التكييف، فعندما يحتاج المكيف إلى وقت أطول من المعتاد لتبريد المقصورة أو يصبح الهواء الخارج من فتحات التهوية أقل برودة، فإن ذلك قد يرتبط بنقص غاز التبريد أو بوجود تسرب داخل الدائرة المغلقة للنظام.

الأصوات غير المعتادة 

ظهور أصوات طنين أو احتكاك أو اهتزازات عند تشغيل المكيف لا يعد أمراً طبيعياً في معظم الحالات، وغالباً ما ترتبط هذه الأصوات بوجود خلل في "الكباس"، أو تآكل بعض الأجزاء الميكانيكية المرتبطة بمنظومة التشغيل.

الروائح الكريهة ومكيف السيارة

عندما تنبعث روائح غير مرغوبة من فتحات المكيف فور تشغيله، فإن ذلك يشير عادة إلى تراكم الرطوبة أو الأتربة داخل أجزاء النظام، وتوفر هذه البيئة ظروفاً مناسبة لتكون البكتيريا والعفن، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة الهواء داخل المقصورة.

تسرب السوائل 

يعتبر ظهور آثار سوائل أسفل السيارة أو بالقرب من مكونات التكييف من المؤشرات التي تستدعي الفحص المباشر، وفي بعض الحالات يكون الأمر طبيعياً نتيجة تكثف المياه، إلا أن استمرار التسرب أو ظهوره بصورة غير معتادة قد يكشف عن مشكلة في أحد الأنابيب أو الوصلات الخاصة بالنظام.

تذبذب أداء المكيف 

من العلامات التي يغفل عنها بعض السائقين تراجع التبريد بصورة متقطعة، حيث يعمل المكيف بكفاءة لفترة قصيرة ثم يفقد جزءاً من قدرته دون سبب واضح، وغالباً ما ترتبط هذه الحالة بانخفاض مستوى غاز التبريد أو بوجود خلل يؤثر على استقرار الضغط داخل النظام.

شحن المكيف

موعد إعادة شحن المكيف

يعتقد بعض أصحاب السيارات أن إعادة شحن غاز المكيف يجب أن تتم بشكل دوري كل عام أو عامين، إلا أن خبراء الصيانة يؤكدون أن هذا الاعتقاد ليس دقيقاً، فالنظام مصمم للعمل لفترات طويلة دون الحاجة إلى إعادة الشحن طالما أنه محكم الإغلاق ولا يعاني أي تسرب.

ويوضح المختصون أن الحاجة إلى إضافة غاز جديد تظهر عادة عند انخفاض مستوى التبريد أو اكتشاف نقص في كمية الغاز أثناء الفحص الفني، لذلك فإن إعادة الشحن يجب أن تسبقها عملية كشف دقيقة للتأكد من سلامة الأنابيب والوصلات وعدم وجود تسربات خفية، لأن إضافة الغاز دون معالجة السبب الأساسي لن توفر حلاً دائماً للمشكلة.

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