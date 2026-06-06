أعطال الفرامل في السيارات.. 7 علامات تحذيرية مهمة

تُعد أعطال الفرامل من أكثر المشكلات التي تستوجب الانتباه الفوري من جانب السائقين، نظرًا لارتباطها المباشر بمستويات الأمان على الطريق.

ورغم أن أنظمة الكبح الحديثة أصبحت أكثر تطورًا من السابق، إلا أن العديد من الأعطال تبدأ بعلامات تحذيرية واضحة يمكن ملاحظتها أثناء القيادة اليومية.

وفي سياق هذا الموضوع، يقدم موقع "صدى البلد" أبرز العلامات التحذيرية التي تدل على أعطال فرامل السيارة.

فرامل السيارة

أصوات الاحتكاك

يشير ظهور أصوات صرير أو احتكاك معدني عند الضغط على دواسة المكابح إلى احتمالية وجود تآكل في أحد الأجزاء المرتبطة بمنظومة الكبح، وتظهر هذه الأصوات عادة مع زيادة معدلات الاستخدام أو نتيجة تأخر عمليات الصيانة الدورية، وفي هذه الحالة يجب الكشف عن تيل الفرامل.

اهتزاز المقود أثناء الكبح

يُعد اهتزاز عجلة القيادة أو الشعور برعشة في السيارة خلال عملية التوقف من المؤشرات الشائعة على وجود مشكلة في أقراص الفرامل أو الطنابير، وغالبًا ما يحدث ذلك نتيجة تعرض الأقراص للتآكل غير المنتظم أو التلف بسبب الحرارة المرتفعة الناتجة عن الاستخدام المستمر، وهو ما يؤثر على كفاءة التوقف واستقرار المركبة أثناء القيادة.

ليونة دواسة الفرامل

عندما يلاحظ السائق أن دواسة الفرامل أصبحت أكثر ليونة من المعتاد أو أنها تهبط لمسافة أكبر قبل استجابة السيارة، فقد يكون ذلك دليلاً على وجود تسرب في سائل المكابح أو خلل في أحد مكونات النظام الهيدروليكي، وتؤثر هذه المشكلة بشكل مباشر على قدرة السيارة على التوقف، ما يجعل التعامل معها ضرورة لا تحتمل التأجيل.

خلل في توزيع قوة الفرامل

في حال تحرك السيارة إلى اليمين أو اليسار عند الضغط على الفرامل، فإن ذلك قد يشير إلى عدم توازن عمل المكابح بين العجلات أو وجود تآكل غير متساوٍ في تيل الفرامل، كما يمكن أن يرتبط الأمر بمشكلة في الكلابات أو أحد مكونات التعليق، وهو ما يستدعي فحصًا فنيًا دقيقًا لتحديد مصدر الخلل.

إضاءة مؤشر الفرامل

تعتمد السيارات الحديثة على أنظمة إلكترونية متطورة لمراقبة أداء المكونات الرئيسية، ومنها نظام الفرامل، وعند ظهور ضوء التحذير الخاص بالمكابح على لوحة العدادات، فإن ذلك يعد إشارة مباشرة إلى وجود مشكلة تستلزم الفحص، وقد يكون السبب مرتبطًا بانخفاض مستوى سائل الفرامل أو بخلل في أحد الأنظمة المساندة المرتبطة بعملية الكبح.

زيت الفرامل

يُعتبر زيت الفرامل أحد العناصر الأساسية لضمان عمل النظام بكفاءة، ولذلك فإن أي تسرب في هذا السائل يؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء بشكل ملحوظ، ويمكن ملاحظة آثار التسرب أسفل السيارة أو بالقرب من العجلات، بينما تظهر نتائجه من خلال ضعف الاستجابة وزيادة صعوبة التوقف، خاصة في حالات الطوارئ.

زيادة مسافة التوقف

تُعد الحاجة إلى مسافة أطول لإيقاف السيارة مقارنة بالمعتاد من أبرز المؤشرات التي تكشف وجود مشكلة في منظومة الكبح، وقد ينتج ذلك عن تآكل التيل أو ضعف كفاءة الأقراص أو انخفاض مستوى سائل الفرامل، ويؤكد خبراء الصيانة أن هذه العلامة لا ينبغي تجاهلها، لأنها تؤثر بشكل مباشر على قدرة السائق في التعامل مع المواقف المفاجئة على الطريق.