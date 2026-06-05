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6 نصائح لحماية سيارتك من حرارة الصيف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

6 نصائح لحماية سيارتك من حرارة الصيف

نصائح لحماية سيارتك من حرارة الصيف
نصائح لحماية سيارتك من حرارة الصيف
صبري طلبه

مع دخول فصل الصيف ووصول درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة في العديد من المناطق، تزداد الضغوط الواقعة على مكونات السيارات المختلفة، سواء الميكانيكية أو الكهربائية، وقد يؤثر ذلك على كفاءة العديد من الأجزاء الحيوية، ما يجعل الاهتمام بالصيانة الوقائية عاملاً أساسياً للحفاظ على الأداء وتجنب الأعطال المفاجئة.

أنظمة التبريد لمحرك السيارة

يشير خبراء الصيانة إلى أن نظام التبريد يعد خط الدفاع الأول في مواجهة الحرارة المرتفعة، إذ تعتمد كفاءة المحرك بشكل مباشر على قدرته على الحفاظ على درجات تشغيل مستقرة.

ويُنصح بمراقبة مستوى سائل التبريد بصورة دورية والتأكد من سلامة الرديتر والوصلات المرتبطة به، لأن أي خلل بسيط أو تسريب قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة المحرك بشكل سريع، خاصة أثناء القيادة لمسافات طويلة أو في أوقات الذروة.

حرارة السيارة وفصل الصيف

فحص الإطارات 

تؤثر درجات الحرارة المرتفعة بشكل مباشر على ضغط الهواء داخل الإطارات، وهو ما قد ينعكس على مستوى التماسك وعمر الإطار الافتراضي، لذلك ننصح بإجراء فحص منتظم لضغط الهواء وحالة الإطارات العامة، خصوصاً قبل السفر أو الاستخدام المكثف خلال أشهر الصيف.

أشعة الشمس وركن السيارة 

يؤدي الوقوف لفترات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة إلى ارتفاع كبير في درجات حرارة المقصورة الداخلية، كما قد تتأثر بعض المواد المستخدمة في الأجزاء البلاستيكية والجلدية مع مرور الوقت نتيجة التعرض المستمر للحرارة والأشعة فوق البنفسجية، ويعد اختيار أماكن مظللة أو استخدام وسائل الحماية الخارجية من الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على جودة المقصورة ومظهر الطلاء الخارجي.

متابعة مستوى الزيوت والسوائل 

تعتمد السيارة على مجموعة من السوائل الأساسية التي تؤدي أدواراً محورية في التشغيل والحماية، مثل زيت المحرك وسائل المكابح وسائل التبريد، وخلال فصل الصيف ترتفع أهمية مراقبة هذه السوائل والتأكد من بقائها ضمن المستويات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة، كما أن استخدام منتجات ذات جودة عالية يساعد في الحفاظ على كفاءة الأجزاء الميكانيكية وتقليل فرص التعرض للأعطال الناتجة عن الإجهاد الحراري.

حرارة السيارة وفصل الصيف

مكيف السيارة 

يزداد الاعتماد على نظام التكييف خلال أشهر الصيف، ما يجعل التأكد من جاهزيته أمراً ضرورياً قبل بدء الموسم الحار، ويشمل ذلك فحص مستوى غاز التبريد والتأكد من نظافة الفلاتر وكفاءة عمل المراوح الداخلية، وتؤكد مراكز الصيانة أن الأعطال البسيطة التي يتم تجاهلها في بداية الصيف قد تتحول إلى مشكلات أكبر مع الاستخدام المتكرر في الأجواء الحارة.

الصيانة الدورية 

يظل الالتزام ببرامج الصيانة الدورية العامل الأهم في حماية المركبات من التأثيرات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، فالفحص المنتظم للمحرك والإطارات والبطارية وأنظمة التبريد والتكييف يساعد على اكتشاف المشكلات مبكراً قبل تطورها إلى أعطال مكلفة، كما يمنح السائق قدراً أكبر من الثقة والاعتمادية خلال التنقل.

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