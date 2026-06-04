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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الأزرار في طريقها للاختفاء.. كيف غيرت الشاشات تجربة القيادة داخل السيارات وهل تستمر؟

شاشات السيارات
شاشات السيارات
صبري طلبه

شهدت مقصورات السيارات خلال السنوات الأخيرة تغيرًا ملحوظًا في طريقة تصميمها، حيث اختفت تدريجيًا العديد من الأزرار والمفاتيح التقليدية التي اعتاد السائقون رؤيتها لعقود طويلة.

وأصبحت الشاشات الرقمية الكبيرة العنصر الأكثر حضورًا داخل السيارات الحديثة، سواء في الطرازات الاقتصادية أو الفاخرة، ويأتي هذا التحول ضمن توجه عالمي تتبناه شركات صناعة السيارات بهدف تقديم تجربة أكثر حداثة.

شاشات السيارات

الشاشات الذكية تتولى مهام الأزرار التقليدية

مع تطور أنظمة المعلومات والترفيه، باتت الشركات قادرة على دمج عشرات الوظائف المختلفة داخل شاشة واحدة، وأصبحت مهام مثل التحكم بالمكيف وأنظمة الملاحة والصوت وإعدادات السيارة تُدار من خلال واجهات رقمية متطورة بدلًا من الأزرار الميكانيكية التقليدية.

ويرى المصنعون أن هذه الخطوة تمنح المقصورة مظهرًا أكثر تنظيمًا وتساعد على تقليل التعقيد البصري، كما تتيح إمكانية تحديث بعض الوظائف مستقبلًا عبر البرمجيات دون الحاجة إلى إجراء تعديلات مادية داخل السيارة.

خفض التكاليف أحد الأسباب غير المعلنة

يشير عدد من الخبراء إلى وجود أسباب اقتصادية وراء هذا التوجه، فكل زر أو مفتاح داخل السيارة يحتاج إلى مكونات إلكترونية وأسلاك وعمليات تصنيع وتجميع مستقلة، بينما تسمح الشاشات بدمج عدد كبير من الوظائف داخل وحدة واحدة.

وتسهم هذه الاستراتيجية في تقليل عدد القطع المستخدمة داخل المقصورة، ما يساعد الشركات على تبسيط خطوط الإنتاج وخفض بعض تكاليف التصنيع والصيانة على المدى الطويل.

تأثير السيارات الكهربائية على اتجاهات التصميم

لعبت السيارات الكهربائية دورًا مهمًا في انتشار هذه الفلسفة التصميمية، فمع ظهور أجيال جديدة من المركبات الكهربائية، اتجهت العديد من الشركات إلى اعتماد تصميمات داخلية بسيطة تعتمد على شاشة مركزية كبيرة وعدد محدود جدًا من الأزرار، وسرعان ما انتقل هذا النهج إلى السيارات التقليدية والهجينة.

شاشات السيارات

 

مخاوف متزايدة بشأن سهولة الاستخدام

رغم المزايا التي توفرها الشاشات، فإن الاعتماد المفرط عليها أثار نقاشًا واسعًا داخل قطاع السيارات، فالكثير من السائقين يرون أن الوصول إلى بعض الوظائف الأساسية أصبح أكثر تعقيدًا مقارنة بالأزرار التقليدية.

فعند الرغبة في تعديل درجة حرارة المكيف أو تغيير بعض الإعدادات السريعة، قد يضطر السائق إلى التنقل بين عدة قوائم على الشاشة، وهو ما قد يؤدي إلى تشتيت الانتباه أثناء القيادة، ولهذا السبب، بدأت بعض الجهات المتخصصة في السلامة المرورية بمطالبة الشركات بمراعاة سهولة الوصول إلى الوظائف الأكثر استخدامًا.

عودة تدريجية للأزرار في بعض الطرازات

وفي ظل الانتقادات المتزايدة، بدأت بعض شركات السيارات مراجعة استراتيجيتها التصميمية، وأصبح من الشائع رؤية عودة الأزرار الخاصة بالوظائف الأساسية مثل التحكم بالمناخ ومستوى الصوت وتشغيل أنظمة إزالة الضباب.

ويعكس هذا التوجه قناعة متزايدة داخل الصناعة بأن التكنولوجيا لا ينبغي أن تأتي على حساب سهولة الاستخدام أو سلامة السائق، خاصة في الوظائف التي تتطلب استجابة فورية أثناء القيادة.

الأزرار أزرار السيارات شاشات السيارات تكنولوجيا السيارات أخبار السيارات

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