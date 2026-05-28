بمحركات كهربائية.. ماذا تقدم iCAR 03T موديل 2026؟

تدخل سيارة iCAR 03T 2026 المنافسة عالميًا ضمن فئة السيارات الكهربائية متعددة الاستخدامات بتصميم يجمع بين الطابع العصري والقدرات المخصصة للطرق المختلفة، مع اعتمادها على منظومة كهربائية مدعومة بتقنية المدى الموسع.

تصميم iCAR 03T موديل 2026

تعتمد iCAR 03T موديل 2026 على خطوط تصميم حادة ويبلغ طول السيارة 4,503 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,950 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,815 مم، كما تأتي السيارة بقاعدة عجلات بطول 2,783 مم، وتحصل السيارة أيضًا على خلوص أرضي يبلغ 220 مم، وتعتمد السيارة على جنوط ألمنيوم قياس 21 بوصة، إلى جانب مرايا خارجية كهربائية مزودة بخاصية التدفئة والذاكرة، وفتحة سقف بانورامية.

محرك وأداء iCAR 03T موديل 2026

تأتي iCAR 03T 2026 بمنظومة كهربائية تعتمد على محركين كهربائيين مع نظام مدى موسع REEV، إلى جانب محرك احتراق داخلي تيربو بسعة 1.5 لتر يعمل على دعم البطارية وزيادة نطاق القيادة.

وتنتج السيارة قوة إجمالية تصل إلى 422 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 505 نيوتن متر، وتعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي بسرعة واحدة مع نظام دفع كلي للعجلات AWD، فيما تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 5.5 ثوانٍ فقط.

كما توفر السيارة مجموعة متنوعة من أوضاع القيادة تشمل الوضع العادي والرياضي والاقتصادي، إلى جانب أنماط مخصصة للطرق الرملية والطينية والثلجية والقيادة على الطرق الوعرة، وهو ما يعزز من مرونة استخدامها في ظروف القيادة المختلفة.

تجهيزات iCAR 03T موديل 2026

تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 15.6 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، كما تحصل السيارة على شاشة عدادات رقمية بقياس 9.2 بوصة، إضافة إلى نظام صوتي مكون من 8 سماعات، وشاحنًا لاسلكيًا للهاتف في الصف الأول، مع إضاءة داخلية محيطية، ومكيف هواء أوتوماتيك.

تحصل السيارة على مجموعة كبيرة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تضم 6 وسائد هوائية موزعة بين الأمامية والجانبية والستائرية، كما تتوفر أنظمة المكابح المانعة للانغلاق ABS والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح EBD، إلى جانب نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

وتشمل التجهيزات أيضًا مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، مع نظام تثبيت سرعة وتحذير من التصادم الأمامي ومكابح طوارئ ذاتية، كما تدعم السيارة تقنيات قراءة المسار والتنبيه عند الخروج عنه مع مساعد البقاء داخل الحارة المرورية، ونظام مراقبة النقطة العمياء، إضافة إلى حساسات ركن خلفية وكاميرا خارجية بزاوية 540 درجة.