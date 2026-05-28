قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافس مصر.. حريق ضخم يربك معسكر بلجيكا قبل كأس العالم
اكتشف علامات فساد اللحوم .. احذرها
وكالة فارس: سماع دوي 3 انفجارات بمدينة بندر عباس جنوب إيران
تهديد للاستقرار الإقليمي.. كوريا الشمالية تدين تحالف أمريكا وأستراليا والهند واليابان
لأول مرة في تاريخه.. كريستال بالاس يحصد لقب دوري المؤتمر الأوروبي
عملية استهداف إسرائيلية جديدة في غزة.. إعلام عبري يكشف عن الهدف
في المساهمات التهديفية.. تقوق كاسح لمهاجمي الزمالك على الأهلي هذا الموسم
رئيس الصومال: نرفض أي وجود إسرائيلي على أراضينا
التعليم العالي تعلن عن منحة من المعهد الهندى للتكنولوجيا للعام الدراسى 2026-2027.. تفاصيل
كوريا الشمالية: لن نتخلى أبدا عن البرنامج النووي
بالأرقام.. خوان بيزيرا يتفوق على زيزو وتريزيجيه هذا الموسم
أجواء حماسية.. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمحركات كهربائية.. ماذا تقدم iCAR 03T موديل 2026؟

سيارة iCAR 03T 2026 
سيارة iCAR 03T 2026 
صبري طلبه

تدخل سيارة iCAR 03T 2026 المنافسة عالميًا ضمن فئة السيارات الكهربائية متعددة الاستخدامات بتصميم يجمع بين الطابع العصري والقدرات المخصصة للطرق المختلفة، مع اعتمادها على منظومة كهربائية مدعومة بتقنية المدى الموسع. 

تصميم iCAR 03T موديل 2026

تعتمد iCAR 03T موديل 2026 على خطوط تصميم حادة ويبلغ طول السيارة 4,503 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,950 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,815 مم، كما تأتي السيارة بقاعدة عجلات بطول 2,783 مم، وتحصل السيارة أيضًا على خلوص أرضي يبلغ 220 مم، وتعتمد السيارة على جنوط ألمنيوم قياس 21 بوصة، إلى جانب مرايا خارجية كهربائية مزودة بخاصية التدفئة والذاكرة، وفتحة سقف بانورامية.

iCAR 03T موديل 2026

محرك وأداء iCAR 03T موديل 2026

تأتي iCAR 03T 2026 بمنظومة كهربائية تعتمد على محركين كهربائيين مع نظام مدى موسع REEV، إلى جانب محرك احتراق داخلي تيربو بسعة 1.5 لتر يعمل على دعم البطارية وزيادة نطاق القيادة.

وتنتج السيارة قوة إجمالية تصل إلى 422 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 505 نيوتن متر، وتعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي بسرعة واحدة مع نظام دفع كلي للعجلات AWD، فيما تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 5.5 ثوانٍ فقط.

كما توفر السيارة مجموعة متنوعة من أوضاع القيادة تشمل الوضع العادي والرياضي والاقتصادي، إلى جانب أنماط مخصصة للطرق الرملية والطينية والثلجية والقيادة على الطرق الوعرة، وهو ما يعزز من مرونة استخدامها في ظروف القيادة المختلفة.

iCAR 03T موديل 2026

تجهيزات iCAR 03T موديل 2026

تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 15.6 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، كما تحصل السيارة على شاشة عدادات رقمية بقياس 9.2 بوصة، إضافة إلى نظام صوتي مكون من 8 سماعات، وشاحنًا لاسلكيًا للهاتف في الصف الأول، مع إضاءة داخلية محيطية، ومكيف هواء أوتوماتيك.

تحصل السيارة على مجموعة كبيرة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تضم 6 وسائد هوائية موزعة بين الأمامية والجانبية والستائرية، كما تتوفر أنظمة المكابح المانعة للانغلاق ABS والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح EBD، إلى جانب نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

وتشمل التجهيزات أيضًا مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، مع نظام تثبيت سرعة وتحذير من التصادم الأمامي ومكابح طوارئ ذاتية، كما تدعم السيارة تقنيات قراءة المسار والتنبيه عند الخروج عنه مع مساعد البقاء داخل الحارة المرورية، ونظام مراقبة النقطة العمياء، إضافة إلى حساسات ركن خلفية وكاميرا خارجية بزاوية 540 درجة.

iCar iCAR 03T iCAR 03T 2026 سيارة iCAR 03T 2026 السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد حاتم يؤدي مناسك الحج

أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج : «ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير»

آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ادعولنا دعوة من قلوبكم.. آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ييس توروب

موقفه قانوني.. الشرط الجزائي يفاقم أزمة الأهلي وتوروب

ييس توروب

أيامه باتت معدودة.. كشف حساب توروب مع الأهلي

ابراهيم حسن

انضمام الألمانى كريستوفر روربيك لمنتخب مصر في كأس العالم

محمد صلاح

بكلمات عبد الحليم حافظ.. ليفربول يتغنى بمسيرة الملك المصري التاريخية

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب ملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الخميس

درع الدوري

مجموعة الهبوط.. موعد 7 مباريات في ختام الدوري والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

رمي الجمرات

الحجاج يؤدون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

أيام التشريق

أيام التشريق .. اغتنم 3 أمور أوصى بها النبي للفوز بالمغفرة

دعاء أيام التشريق

أيام التشريق مستجابة الدعوات.. لا تحرم نفسك وردد أفضل 300 دعاء جامع الخيرات

بالصور

اكتشف علامات فساد اللحوم .. احذرها

اكتشف علامات فساد اللحوم
اكتشف علامات فساد اللحوم
اكتشف علامات فساد اللحوم

طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية

طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..
طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..
طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..

نجاح كبير لفيلم 7 Dogs في افتتاح فرع سينما الشعب بالغردقة

فيلم 7 dogs
فيلم 7 dogs
فيلم 7 dogs

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد.. استمتعي بالطعم بدون تعب أو حموضة

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد

فيديو

عاصى الحلانى

عاصي الحلاني يطرح أغنية "لا تغيب".. توليفة فنية متكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد