أكسيوس: إيران أطلقت 4 مسيّرات باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وأخرى تجارية

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران أطلقت أربع طائرات مسيّرة باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وسفينة تجارية في منطقة الخليج، في حادثة جديدة تعكس تصاعد التوترات الأمنية في الممرات البحرية الحيوية بالمنطقة، لا سيما قرب مضيق هرمز.

وبحسب المسؤول الأمريكي، فإن المسيّرات الإيرانية اقتربت من السفينتين بطريقة اعتُبرت “تهديدية”، ما دفع القوات الأميركية إلى اتخاذ إجراءات دفاعية للتعامل مع الموقف.

وأضاف أن أنظمة الدفاع التابعة للبحرية الأمريكية تمكنت من اعتراض بعض المسيّرات، فيما جرى اتخاذ تدابير لحماية السفينة التجارية وتأمين حركة الملاحة في المنطقة.

ولم يكشف المسؤول الأمريكي عن طبيعة السفينة التجارية أو جنسيتها، كما لم يحدد الموقع الدقيق للحادثة، غير أنه أكد أن الواقعة حدثت في نطاق بحري يشهد حركة كثيفة للسفن التجارية وناقلات النفط. 

وأوضح أن واشنطن تنظر بقلق إلى “الأنشطة الإيرانية المتزايدة” التي تهدد أمن الملاحة الدولية والقوات الأميركية المنتشرة في الخليج.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة تنفيذ ضربات ضد مواقع عسكرية إيرانية قالت إنها كانت تشكل تهديداً مباشراً لحركة الملاحة والقوات الأمريكية في المنطقة. 

كما أعلنت واشنطن في وقت سابق اعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة إيرانية قرب مضيق هرمز، في إطار التصعيد المستمر بين الجانبين.

وفي المقابل، لم تصدر السلطات الإيرانية تعليقاً رسمياً فورياً بشأن ما أورده موقع أكسيوس، بينما دأبت طهران في السابق على نفي الاتهامات الأمريكية المتعلقة باستهداف السفن أو تهديد الملاحة البحرية، مؤكدة أن وجودها العسكري في الخليج يهدف إلى “حماية الأمن الإقليمي” وضمان سلامة الممرات البحرية.

