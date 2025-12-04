شيري iCar V27 الـ SUV تظهر لأول مرة | صور

كشفت شركة شيري عن طرازها الجديد شيري iCar V27، وتنتمي V27 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وظهرت لأول مرة في معرض جوانجتشو لعام 2025، وهي تعد أول مركبة EREV تعمل بنظام المدى الموسع في عائلة iCar .

أبعاد شيري iCar V27 الـ SUV

تأتى سيارة شيري iCar V27 الـ SUV في سوق السيارات بطول 4909 مم، وعرض 1976 مم، وارتفاع 1855 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2910 مم .

مواصفات شيري iCar V27 الـ SUV

تمتلك سيارة شيري iCar V27 الـ SUV الكثير من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية للـV27 بشبك ضيق، وبها مصابيح مربعة تضم حلقات ليد دائرية مميزة، وبها حماية سفلية فضية على الصداد الأمامي.

وتعتمد سيارة شيري iCar V27 الـ SUV على ملامح صندوقية وعضلية بخطوط مستقيمة وحادة، وبها نافذة خلفية مغلقة والـ“functional module” على الجهة الأمامية الذي يدمج كاميرا ووحدة NFC.

أما في الداخل فـ تحافظ سيارة شيري iCar V27 الـ SUV على هوية iCar، وبها شاشة مركزية كبيرة، وفتحات تكييف، وبها صف أزرار فعلية أسفل الشاشة تمنح طابع أقرب للسيارات المخصصة للطرق الوعرة.

بالاضافة إلي ان منطقة الكونسول الوسطي بها شاحن لاسلكي، ومفتاح أوضاع القيادة، وحوامل أكواب، ولا يوجد عداد تقليدي خلف المقود ويتم الاعتماد بالكامل على الشاشة المركزية، وبها ثلاثة مقاعد مع فتحات تكييف مستقلة.

محرك شيري iCar V27 الـ SUV

تستمد سيارة شيري iCar V27 الـ SUV قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، تنتج قوة 449 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات .

وجدير بالذكر ان iCar تخطط لإطلاق نسخة عالية المواصفات مستقبلًا مجهزة بـ ليدار ورقاقة متطورة من Horizon Robotics.