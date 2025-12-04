قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار اليوم الخميس 4-12-2025 في البنوك
دعاء الصباح النبوي.. سنة تمنحك البركة وتفتح لك أبواب الخير
بعد محادثات استمرت 5 ساعات.. لا تسوية بين مبعوثي ترامب و بوتين
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة
الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر يعود إلى الخدمة العسكرية على حدود غزة
فيسبوك يحذف حسابات الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما قبل تطبيق القانون
ماكرون : هناك توقعات بأن بكين ستؤثر على روسيا لإنهاء الحرب
كيف تظهر المرأة أمام زوج أختها .. الإفتاء توضح
آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة
الذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها.. الإفتاء توضحها
زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام
شاهد | بي واي دي شارك 6 البيك أب الجديدة

بي واي دي شارك 6
بي واي دي شارك 6
إبراهيم القادري

أعلنت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد بي واي دي شارك 6، وتنتمي شارك 6 لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

بي واي دي شارك 6

محرك بي واي دي شارك 6

تستمد سيارة بي واي دي شارك 6 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، وتنتج قوة 181 حصان، وعزم دوران 260 نيوتن/متر، بجانب محركين كهربائيين، وينتجوا قوة أجمالية 430 حصان، وعزم دوران اجمالي 650 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 160 كم/ساعة .

بي واي دي شارك 6

ويوجد بـ سيارة بي واي دي شارك 6 بطارية سعة 29.58 كيلوات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 520 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحن البطاريات.

أبعاد بي واي دي شارك 6

تأتى سيارة بي واي دي شارك 6 داخل سوق السيارات بطول 5457 مم، وعرض 1971 مم، وارتفاع 1925 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3260 مم .

مواصفات بي واي دي شارك 6

بي واي دي شارك 6

زودت سيارة بي واي دي شارك 6 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة لمس مركزية ، وبها Apple  CarPlay و Android Auto لاسلكي، وبها نظام صوتي من Dirac مكون من 8 سماعات، وبها شاحن لاسلكي للهاتف، وبها كاميرا محيطية 360 درجة، وبها 7 وسائد هوائية، وبها نظام تعليق تكيفي، وأوضاع قيادة متعددة (طين، رمال، ثلوج)، وبها خاصية V2L لنقل الطاقة، وبها هيكل شاصي منفصل (Body-on-Frame) .

تاريخ شركة بي واي دي في صناعة السيارات

بدأت بي واي دي كـ شركة تصنيع بطاريات في عام 1995، ودخلت عالم السيارات في عام 2003 من خلال شراء شركة Qinchuan Automobile وأطلقت أول سيارة لها، F3، في عام 2003.

بي واي دي شارك 6

تطورت شركة بي واي دي لتصبح رائدة في مجال السيارات الكهربائية، حيث قدمت أول سيارة كهربائية هجينة قابلة للشحن (F3DM) في عام 2008، تلتها أول سيارة كهربائية بالكامل (e6) في عام 2009، وتوسعت الشركة بسرعة بعد ذلك، وأصبحت أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية القابلة للشحن في العالم بحلول عام 2023. 

شركة بي واي دي شارك 6 بي واي دي شارك 6 محرك بي واي دي شارك 6 السيارات البيك أب

سوق المستعمل.. مواصفات وسعر فيات بونتو 2009‏

فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.

مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال

مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال
مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال
مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال

لرفع المناعة والحماية من الأمراض.. تعرف على فوائد فصوص الثوم

لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم
لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم
لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم

