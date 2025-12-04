شاهد | بي واي دي شارك 6 البيك أب الجديدة

أعلنت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد بي واي دي شارك 6، وتنتمي شارك 6 لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

محرك بي واي دي شارك 6

تستمد سيارة بي واي دي شارك 6 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، وتنتج قوة 181 حصان، وعزم دوران 260 نيوتن/متر، بجانب محركين كهربائيين، وينتجوا قوة أجمالية 430 حصان، وعزم دوران اجمالي 650 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 160 كم/ساعة .

ويوجد بـ سيارة بي واي دي شارك 6 بطارية سعة 29.58 كيلوات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 520 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحن البطاريات.

أبعاد بي واي دي شارك 6

تأتى سيارة بي واي دي شارك 6 داخل سوق السيارات بطول 5457 مم، وعرض 1971 مم، وارتفاع 1925 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3260 مم .

مواصفات بي واي دي شارك 6

زودت سيارة بي واي دي شارك 6 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة لمس مركزية ، وبها Apple CarPlay و Android Auto لاسلكي، وبها نظام صوتي من Dirac مكون من 8 سماعات، وبها شاحن لاسلكي للهاتف، وبها كاميرا محيطية 360 درجة، وبها 7 وسائد هوائية، وبها نظام تعليق تكيفي، وأوضاع قيادة متعددة (طين، رمال، ثلوج)، وبها خاصية V2L لنقل الطاقة، وبها هيكل شاصي منفصل (Body-on-Frame) .

تاريخ شركة بي واي دي في صناعة السيارات

بدأت بي واي دي كـ شركة تصنيع بطاريات في عام 1995، ودخلت عالم السيارات في عام 2003 من خلال شراء شركة Qinchuan Automobile وأطلقت أول سيارة لها، F3، في عام 2003.

تطورت شركة بي واي دي لتصبح رائدة في مجال السيارات الكهربائية، حيث قدمت أول سيارة كهربائية هجينة قابلة للشحن (F3DM) في عام 2008، تلتها أول سيارة كهربائية بالكامل (e6) في عام 2009، وتوسعت الشركة بسرعة بعد ذلك، وأصبحت أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية القابلة للشحن في العالم بحلول عام 2023.