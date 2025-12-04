قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سويلم: تطبيق التحول الرقمي بهيئة المساحة ورقمنة ما تقدمه من خدمات
جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص
رسالة نارية من خالد الغندور لـ محمد شريف بعد مشادته مع حلمي طولان
قبل الحادث بـ 5 أيام| آخر ظهور للاعب يوسف محمد مع مدربه: “حقق ميداليتين في السباحة”
الأجرود: إلغاء انتخابات البرلمان ببعض الدوائر يؤكد شفافية الدولة
وزير الاستثمار يلتقي مسئول «إل جي - مصر» لاستعراض المشروعات والخطط التوسعية
موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
«الأعلى للآباء والمعلمين»: منصة كيريو أثبتت نجاحها في بناء المهارات الرقمية للطلاب
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل
مش عايزين أزمة.. تفاصيل الخلاف حول ركلة جزاء الكويت بـ كأس العرب
أبرز مباريات اليوم الخميس 4-12-2025 والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 379 قتيلا
رياضة

موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

كاس العالم
كاس العالم
ياسمين تيسير

تتجه أنظار جماهير الكرة العالمية غداً الجمعة إلي مركز "جون كينيدي" بمدينة "نيويورك" بالولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة مراسم  قرعة بطولة كأس العالم 2026 

موعد قرعة كأس العالم 2026

تنطلق مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لـ قرعة كأس العالم 2026

سيتم بث قرعة كأس العالم 2026 عبر قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمونديال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تصنيف قرعة كأس العالم 2026

الوعاء 1: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

الوعاء 2: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية الإكوادور، النمسا، أستراليا.

الوعاء 3: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا.

الوعاء 4: الأردن، كاب فيردي، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، المنتخبات الأربعة (أ، ب، ج، د) المتأهلة من الملحق الأوروبي، المنتخبان الاثنان (أ، ب) المتأهلان من الملحق العالمي

كاس العالم امريكا منتخب مصر

صورة أرشيفية
طريقة عمل كيك الرواني الهشة

سوق المستعمل.. مواصفات وسعر فيات بونتو 2009‏

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة

