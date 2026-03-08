قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ، طريقة سهلة ولذيذة لعمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة.

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

المكونات

- ٣ ملعقة كبيرة زبدة

- ١ ملعقة كبيرة دقيق

- ٥٠٠ مل مرقة دجاج

- ٥٠٠ مل لبن كامل الدسم

- ٢٥٠ جم مشروم (عش الغراب) مغسول ومقطع

- نصف كوب كريمة طبخ

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة التحضير لعمل شوربة المشروم..

1. سخني ٢ ملعقة كبيرة زبدة في إناء متوسط.

2. أضيفي الدقيق وقلبيه لمدة دقيقتين مع الحرص ألا يتغير لونه.

3. أضيفي مرقة الدجاج واتركيها تغلي حوالي ٨ دقائق حتى تتسبك.

4. أضيفي اللبن مع التقليب المستمر واتركيه ١٠ دقائق.

5. في مقلاة صغيرة، شوحي المشروم في ملعقة زبدة حتى ينضج.

6. تبّليه بالملح والفلفل، ثم أضيفيه إلى الشوربة وقلبي جيدًا.

7. قبل التقديم مباشرة، أضيفي الكريمة وقلبيها مع الشوربة.

8. قدميها ساخنة مع خبز محمص أو قطع كرواسون.