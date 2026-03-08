قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم في قرية بالغربية
بالأسماء.. 11 مصابا في حادث تصادم بين ميكروباص وجرار زراعي بالمنوفية
الحبس عامين عقوبة شهادة الزور في الجنح والمخالفات والدعاوى المدنية .. تفاصيل
روابط تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
انفجـ.ـار بالقرب من السفارة الأمريكية في النرويج دون وقوع إصابات
نجح في احتواء لاعبي الفريق.. عمرو فهيم يُشيد بمعتمد جمال
إمام مسجد السيدة زينب يكشف 8 أعمال تُعادل جزاء الحج |وفيديو
نظر دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب في قضية السب.. اليوم
أعمال لها ثواب الحج.. اطوي الزمن بجلسة ذكر بعد الفجر
نيويورك تايمز: إيران قادرة على الوصول لليورانيوم .. ووحدة دلتا فورس جاهزة للتحرّك
وسط تصعيد خطير بالمنطقة .. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم
محاكمة بائع خضراوات متهم بالتعدّي على فتاة من ذوي الهمم .. اليوم
8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

رنا عصمت

قد تتغير عادات الطعام خلال شهر رمضان، مما قد يؤثر في صحة  الجهاز الهضمى الذي يرجع اسبابها الى تناول الاكلات الدسمة من الحلويات و الحوادق.

 وللحفاظ على الجهاز هضمى صحي خلال فترة الصيام، يمكن اتباع النصائح التالية وفقا لموقع DailyMedicalinfo.

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان..

 

1. شرب كمية كافية من الماء:

يساعد الماء على تسهيل حركة الطعام داخل الجهاز الهضمي. وتختلف كمية الماء التي يحتاجها الجسم حسب مستوى النشاط البدني، ومعدل الأيض، وحجم الجسم.

2. تناول ما يكفي من الألياف:

تساعد  الالياف على تحسين عملية الهضم. وإضافة الألياف إلى وجبات متوازنة تحتوي على البروتينات قليلة الدهون، والفواكه، والخضروات يساعد الجهاز الهضمي على العمل بكفاءة.

3. إضافة البروبيوتيك إلى النظام الغذائي:

 البروبيوتيك هي بكتيريا نافعة تساعد على دعم توازن البكتيريا في الأمعاء، وتساهم في مقاومة البكتيريا الضارة داخل الجهاز الهضمي.

4. تناول الطعام بوعي وببطء:

يساعد تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا على تحسين الهضم وتقليل اضطرابات المعدة، لذلك يُنصح بالانتباه لكمية الطعام وطريقة تناوله.

5. تجنب الكحول والتدخين:

قد يزيد الكحول من حموضة المعدة، مما قد يؤدي إلى حرقة المعدة أو الارتجاع الحمضي وقرحة المعدة. كما أن التدخين قد يضاعف خطر الإصابة بالارتجاع الحمضي.

6. التحكم في التوتر

يرتبط التوتر بعدد من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الامساك والاسهال، ومتلازمة القولون العصبي. لذلك فإن إدارة التوتر قد تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

على صحة جهازك الهضمي في رمضان الجهاز الهضمى نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان 8نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

أرشيفية

حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة

اجازة عيد الفطر المبارك

موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟

منحة التموين

لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟

طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين

قتلوهم عشان الذهب.. طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين| فيديو وصور

عمرو اديب

حكمت عليا قبل القاضي.. داليا فؤاد توجه رسالة نارية لعمرو أديب

محمد صلاح

محمد صلاح يتفوق على أسطورة مانشستر يونايتد برقم قياسي

اخبار التوك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: أتمنى من الأشقاء في الجامعة العربية يكون عندهم مشروع قرار أقوى بشأن التصعيد بالمنطقة .. رحمة محسن: عملت عمليتين تجميل واحدة في وشي والتانية في جسمي

شريف شحاته

الداعية شريف شحاتة : تعرفت على زوجتي لأول مرة في رؤيا

صحاب الأرض

المؤلف محمد الغيطي: صحاب الأرض الحصان الأسود بدراما 2026 وبكيت أثناء مشاهدته

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

