8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

قد تتغير عادات الطعام خلال شهر رمضان، مما قد يؤثر في صحة الجهاز الهضمى الذي يرجع اسبابها الى تناول الاكلات الدسمة من الحلويات و الحوادق.

وللحفاظ على الجهاز هضمى صحي خلال فترة الصيام، يمكن اتباع النصائح التالية وفقا لموقع DailyMedicalinfo.

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان..

1. شرب كمية كافية من الماء:

يساعد الماء على تسهيل حركة الطعام داخل الجهاز الهضمي. وتختلف كمية الماء التي يحتاجها الجسم حسب مستوى النشاط البدني، ومعدل الأيض، وحجم الجسم.

2. تناول ما يكفي من الألياف:

تساعد الالياف على تحسين عملية الهضم. وإضافة الألياف إلى وجبات متوازنة تحتوي على البروتينات قليلة الدهون، والفواكه، والخضروات يساعد الجهاز الهضمي على العمل بكفاءة.

3. إضافة البروبيوتيك إلى النظام الغذائي:

البروبيوتيك هي بكتيريا نافعة تساعد على دعم توازن البكتيريا في الأمعاء، وتساهم في مقاومة البكتيريا الضارة داخل الجهاز الهضمي.

4. تناول الطعام بوعي وببطء:

يساعد تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا على تحسين الهضم وتقليل اضطرابات المعدة، لذلك يُنصح بالانتباه لكمية الطعام وطريقة تناوله.

5. تجنب الكحول والتدخين:

قد يزيد الكحول من حموضة المعدة، مما قد يؤدي إلى حرقة المعدة أو الارتجاع الحمضي وقرحة المعدة. كما أن التدخين قد يضاعف خطر الإصابة بالارتجاع الحمضي.

6. التحكم في التوتر

يرتبط التوتر بعدد من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الامساك والاسهال، ومتلازمة القولون العصبي. لذلك فإن إدارة التوتر قد تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.