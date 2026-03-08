قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم في قرية بالغربية
بالأسماء.. 11 مصابا في حادث تصادم بين ميكروباص وجرار زراعي بالمنوفية
الحبس عامين عقوبة شهادة الزور في الجنح والمخالفات والدعاوى المدنية .. تفاصيل
روابط تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
انفجـ.ـار بالقرب من السفارة الأمريكية في النرويج دون وقوع إصابات
نجح في احتواء لاعبي الفريق.. عمرو فهيم يُشيد بمعتمد جمال
إمام مسجد السيدة زينب يكشف 8 أعمال تُعادل جزاء الحج |وفيديو
نظر دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب في قضية السب.. اليوم
أعمال لها ثواب الحج.. اطوي الزمن بجلسة ذكر بعد الفجر
نيويورك تايمز: إيران قادرة على الوصول لليورانيوم .. ووحدة دلتا فورس جاهزة للتحرّك
وسط تصعيد خطير بالمنطقة .. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم
محاكمة بائع خضراوات متهم بالتعدّي على فتاة من ذوي الهمم .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دراسة تحسم الجدل.. هل تتأثر بطاريات السيارات الكهربائية بتغير المناخ؟

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
كريم عاطف

كشفت دراسة بحثية حديثة أن بطاريات السيارات الكهربائية قد تكون أقل تأثرا بارتفاع درجات الحرارة الناتج عن تغير المناخ مما كان يعتقد سابقا، وهو ما يمنح المستخدمين ثقة أكبر في أداء هذه المركبات على المدى الطويل، وأوضحت الدراسة أن التطورات التقنية التي شهدتها البطاريات خلال السنوات الأخيرة ساعدت في تقليل تأثير الطقس الحار، حتى مع تزايد معدلات الاحترار العالمي.

وبحسب الدراسة، فإن درجات الحرارة المرتفعة التي قد تتجاوز 40 درجة مئوية يمكن أن تسرع عملية تدهور بطاريات السيارات الكهربائية مع مرور الوقت، نتيجة زيادة التفاعلات الكيميائية داخل خلايا البطارية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض قدرتها على تخزين الطاقة وتراجع كفاءة الشحن، كما أن التعرض لفترات طويلة لدرجات الحرارة العالية قد يقلل من العمر الافتراضي للبطارية مقارنة بالظروف المناخية المعتدلة.

مع ذلك، تشير النتائج إلى أن التحسينات الحديثة في تصميم البطاريات وأنظمة إدارتها ساعدت بشكل كبير في الحد من هذه التأثيرات، واعتمدت الدراسة التي أجرتها جامعة ميشيغان الأميركية على نماذج محاكاة متقدمة لمقارنة أداء بطاريات السيارات الكهربائية المصنعة بين عامي 2010 و2018 مع البطاريات الأحدث المنتجة بين عامي 2019 و2023.

وأظهرت النتائج أنه في حال ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض بنحو درجتين مئويتين، قد ينخفض العمر التشغيلي للبطاريات القديمة بنسبة تصل في المتوسط إلى 8%، وقد يبلغ الحد الأقصى نحو 30%، في المقابل يتراجع العمر التشغيلي للبطاريات الحديثة بنسبة أقل بكثير، بمتوسط 3% فقط، وقد يصل إلى 10% في أسوأ الحالات، ما يعكس التطور الكبير في تقنيات البطاريات خلال السنوات الأخيرة.

كما شملت الدراسة تحليل أداء بطاريات السيارات الكهربائية في نحو 300 مدينة حول العالم، مع الأخذ في الاعتبار سيناريوهات مختلفة لارتفاع درجات الحرارة، وتبين أن التحسينات التقنية في البطاريات انتشرت بشكل واسع عالميا، خاصة في المدن ذات المناخ الحار والقريبة من خط الاستواء، حيث تم تطوير تقنيات تساعد على تحمل درجات الحرارة المرتفعة.

وأكد الباحث الرئيسي في الدراسة، هاوتشي وو أن هذه النتائج تعزز ثقة المستهلكين في السيارات الكهربائية، موضحا أن التطورات التقنية الحالية قادرة على تقليل تأثير التغير المناخي على أداء البطاريات، حتى في ظل مستقبل قد يشهد درجات حرارة أعلى نتيجة الاحترار العالمي.

بطاريات السيارات الكهربائية بطاريات السيارات السيارات الكهربائية الطقس الحار معدلات الاحترار العالمي تغير المناخ جامعة ميشيغان الأميركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

أرشيفية

حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة

اجازة عيد الفطر المبارك

موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟

منحة التموين

لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟

طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين

قتلوهم عشان الذهب.. طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين| فيديو وصور

عمرو اديب

حكمت عليا قبل القاضي.. داليا فؤاد توجه رسالة نارية لعمرو أديب

محمد صلاح

محمد صلاح يتفوق على أسطورة مانشستر يونايتد برقم قياسي

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

وقف 9 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية بالغربية

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 124 مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

أرشيفية

استكمال محاكمة 6 متهمين بقضية خلية المرج الثالثة.. اليوم

بالصور

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

بشرى
بشرى
بشرى

مرسيدس ترحب بنهاية عصر سيارات التأثير الأرضي في فورمولا 1

توتو وولف
توتو وولف
توتو وولف

فيديو

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد