نجح في احتواء لاعبي الفريق.. عمرو فهيم يُشيد بمعتمد جمال

أشاد عمرو فهيم نجم الزمالك السابق بالمستوى الذي يقدمه فريق نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن لاعبي الفريق كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في وضع مصلحة النادي فوق أي اعتبارات أخرى.

وقال فهيم في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة نادي الزمالك، إن الزمالك أثبت مجددًا أنه فريق كبير لا يقف على أي لاعب، موضحًا أن الفريق يقدم مردودًا إيجابيًا داخل الملعب رغم بعض الظروف الصعبة التي مر بها في الفترة الماضية.

ووجه نجم الزمالك السابق تحية خاصة إلى جماهير القلعة البيضاء، مشددًا على أن جمهور الزمالك كان له دور استثنائي في دعم الفريق وتحفيز اللاعبين لتحقيق النتائج الإيجابية.

كما أثنى فهيم على المدير الفني معتمد جمال، مؤكدًا أنه نجح في احتواء لاعبي الفريق وخلق حالة من الالتفاف حوله داخل غرفة الملابس، وهو ما انعكس بشكل واضح على الأداء والنتائج.

وأشار إلى أنه تواصل مع معتمد جمال وقدم له التحية على العمل الذي يقوم به مع الفريق، مطالبًا اللاعبين بضرورة التركيز بقوة في المباراة المقبلة أمام نادي إنبي، وعدم الانشغال بالمباريات الماضية، خاصة مع اقتراب مواجهة الفريق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد فهيم أن التركيز على التنظيم الدفاعي أولًا سيكون مفتاح تحقيق الانتصارات خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا في الوقت نفسه بالمستويات التي يقدمها الثنائي حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل مع الفريق.

واختتم تصريحاته بتوجيه رسالة إلى محمد شحاتة، مطالبًا إياه بالتعلم من الأخطاء، مؤكدًا أن ما حدث منه ناتج عن حماس زائد، وأنه يثق في قدرته على التطور وتقديم الأفضل مع الفريق.