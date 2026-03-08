قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم في قرية بالغربية
بالأسماء.. 11 مصابا في حادث تصادم بين ميكروباص وجرار زراعي بالمنوفية
الحبس عامين عقوبة شهادة الزور في الجنح والمخالفات والدعاوى المدنية .. تفاصيل
روابط تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
انفجـ.ـار بالقرب من السفارة الأمريكية في النرويج دون وقوع إصابات
نجح في احتواء لاعبي الفريق.. عمرو فهيم يُشيد بمعتمد جمال
إمام مسجد السيدة زينب يكشف 8 أعمال تُعادل جزاء الحج |وفيديو
نظر دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب في قضية السب.. اليوم
أعمال لها ثواب الحج.. اطوي الزمن بجلسة ذكر بعد الفجر
نيويورك تايمز: إيران قادرة على الوصول لليورانيوم .. ووحدة دلتا فورس جاهزة للتحرّك
وسط تصعيد خطير بالمنطقة .. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم
محاكمة بائع خضراوات متهم بالتعدّي على فتاة من ذوي الهمم .. اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نجح في احتواء لاعبي الفريق.. عمرو فهيم يُشيد بمعتمد جمال

علا محمد

أشاد عمرو فهيم نجم الزمالك السابق بالمستوى الذي يقدمه فريق نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن لاعبي الفريق كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في وضع مصلحة النادي فوق أي اعتبارات أخرى.

وقال فهيم في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة نادي الزمالك، إن الزمالك أثبت مجددًا أنه فريق كبير لا يقف على أي لاعب، موضحًا أن الفريق يقدم مردودًا إيجابيًا داخل الملعب رغم بعض الظروف الصعبة التي مر بها في الفترة الماضية.

ووجه نجم الزمالك السابق تحية خاصة إلى جماهير القلعة البيضاء، مشددًا على أن جمهور الزمالك كان له دور استثنائي في دعم الفريق وتحفيز اللاعبين لتحقيق النتائج الإيجابية.

كما أثنى فهيم على المدير الفني معتمد جمال، مؤكدًا أنه نجح في احتواء لاعبي الفريق وخلق حالة من الالتفاف حوله داخل غرفة الملابس، وهو ما انعكس بشكل واضح على الأداء والنتائج.

وأشار إلى أنه تواصل مع معتمد جمال وقدم له التحية على العمل الذي يقوم به مع الفريق، مطالبًا اللاعبين بضرورة التركيز بقوة في المباراة المقبلة أمام نادي إنبي، وعدم الانشغال بالمباريات الماضية، خاصة مع اقتراب مواجهة الفريق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد فهيم أن التركيز على التنظيم الدفاعي أولًا سيكون مفتاح تحقيق الانتصارات خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا في الوقت نفسه بالمستويات التي يقدمها الثنائي حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل مع الفريق.

واختتم تصريحاته بتوجيه رسالة إلى محمد شحاتة، مطالبًا إياه بالتعلم من الأخطاء، مؤكدًا أن ما حدث منه ناتج عن حماس زائد، وأنه يثق في قدرته على التطور وتقديم الأفضل مع الفريق.

عمرو فهيم نجم الزمالك السابق الزمالك برنامج زملكاوي محمد شحاتة

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

أرشيفية

حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة

اجازة عيد الفطر المبارك

موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟

منحة التموين

لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟

طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين

قتلوهم عشان الذهب.. طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين| فيديو وصور

عمرو اديب

حكمت عليا قبل القاضي.. داليا فؤاد توجه رسالة نارية لعمرو أديب

محمد صلاح

محمد صلاح يتفوق على أسطورة مانشستر يونايتد برقم قياسي

عقار

موافقة الرقابة المالية على تأسيس ذراع لإدارة الصناديق وترويج الاكتتابات ضمن منظومة استثمار عقاري متكاملة

منصة فرحة مصر

لتيسير زواج الشباب .. خطوات التسجيل عبر منصة فرحة مصر

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

ملتقى خدام إيبارشية حلوان والمعصرة يجمع ثلاث كنائس تحت شعار "جسدًا واحدًا"

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي

السيارات الملاكي

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

بشرى

بشرى

مرسيدس ترحب بنهاية عصر سيارات التأثير الأرضي في فورمولا 1

توتو وولف

توتو وولف

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

