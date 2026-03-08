قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
كريم فؤاد ليس وحده.. نجوم الأهلي والكرة المصرية: «ترجع أقوى يا بطل»
بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات
دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وسط هجمات صاروخية ومسيرات يُزعم أنها قادمة من لبنان
فاينانشيال تايمز: واشنطن تواجه خطر صدمة نفطية وسط تصاعد التوتر مع إيران وتراجع الاحتياطي
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة أخرى من الهجمات في جميع أنحاء إيران
إصابة 3 أشخاص وأضرار بجامعة في المحرق إثر سقوط شظايا صاروخية في البحرين
الإفتاء: العشر الأواخر من رمضان تبدأ ليلة الثلاثاء.. اغتنموا الفرصة
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في محيط مدينة يزد وسط البلاد
تقرير: واشنطن تبحث إرسال قوات خاصة أمريكية إلى إيران للسيطرة على اليورانيوم المخصب
لبس العيد صيفي ولا شتوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الفطر 2026
في يومها العالمي.. المرأة المصرية قصة صمود وتمكين عبر العصور
صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى بعد تسلل مسيرة من لبنان

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى شمال إسرائيل بعد رصد تسلل مسيرة من لبنان.

وأفاد حزب الله بأن قواته اشتبكت مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدة عيترون جنوبي لبنان، وتمكن المقاومون من صدها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 12 شخصًا حتى الآن، بينهم خمسة أشخاص في غارة جوية على بلدة في قضاء صيدا.

وأضافت الوزارة أن عدد الضحايا ليس نهائيًا، وأن فرق الإنقاذ تقوم بعمليات بحث في الموقع.

كما أفادت الوزارة أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة آخرون في غارة جوية منفصلة في منطقة صور.

وفي غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت غرفة في فندق بحي الروشة في بيروت، مستهدفة فندق رامادا، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين السياح ورجال الأعمال وسكان المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، فيما لم تُعلن إسرائيل على الفور عن هوية المستهدفين.

