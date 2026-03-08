التوأم الأزهري بعد إمامتهم لصلاة التراويح: الحمد لله على توفيقه لنا.. ونشكر والدينا ونتمنى الالتحاق بكلية القرآن الكريم

أمَّ الطالبان التوأم الأزهري الحسن حسام رزق والحسين حسام رزق، ابنا الـ16 عامًا، الطالبان بالصف الثاني الثانوي الأزهري، جموع المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر، ليصبحا أصغر طالبين يؤمّان المصلين في الأزهر الشريف.

وقال التوأمان في أول تصريح لهما بعد الإمامة فى تصريح لـ صدى البلد،: "نشأنا في بيت قرآني، وجدي أنجب 6 أبناء كلهم حافظون للقرآن، ونحن الجيل الثالث منهم، ومن بيننا 9 حافظين للقرآن، والدي رأى في المنام أننا نقرأ أمام كبار قرّاء مصر، واستحسنوا قراءتنا".

وأضاف الحسن حسام رزق: "عندما علمت بأنني سأؤم المصلين في الجامع الأزهر شعرت بالخوف والارتباك، لكن عند دخولي أول ركعة نزلت عليَّ السكينة، وشعرت كأنني أصلي بمفردي، والحمد لله على توفيقه".

وتابع: "أتمنى الالتحاق بكلية علوم القرآن الكريم وأصبح دكتورًا فيها.

ووجّه الشكر لوالديه قائلاً: "أشكر والدي ووالدتي وكل من ساعدنا على حفظ القرآن، وأشكر جميع شيوخ الأزهر، خاصة الشيخ إسماعيل والشيخ محمد، وجميع العلماء الأزهريين".

واختتم قائلاً: "أنصح كل الشباب ألا يجعلوا بينهم وبين القرآن أي فاصلة، وأن يواظبوا على قراءته يوميًا، ولو صفحة واحدة، فالخاسر الوحيد هو من يبتعد عن كتاب الله".