«الشيوخ» يوافق على سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات
وزير التعليم العالي يرد على برلمانية الوفد: لا مانع من ضم مستشفيات الأزهر للمجلس الأعلى للجامعات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف 400 موقع داخل إيران خلال 24 ساعة
الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر .. ويؤكد: الإيمان والعمل طريق النصر | صور
قرار من المحكمة في دعوى إقالةحسام حسن وجهازه الفني
قرار جديد من توروب حول كامويش في الأهلي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الجيش الإيراني: استهدفنا حيفا و«تل أبيب» ومراكز وقواعد أمريكية في الكويت
يارا السكري: شخصية روح في مسلسل علي كلاي تمثل تحدٍ كبير والتعاون مع العوضي مريح.. حوار
تفاصيل القبض على طالب عمره 10 سنوات صدم طفلا بدراجة كهربائية ببني سويف
الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وإصابة 10 آلاف منذ بدء الحرب
بعد توترات الخليج.. قطر تحسم مصير معسكر منتخب مصر ومباراتي إسبانيا والسعودية

إسراء أشرف

كشفت تقارير إعلامية عن تحديد دولة قطر موعد حسم مصير إقامة مهرجان قطر لكرة القدم المزمع إقامته في العاصمة الدوحة خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس المقبل، في ظل التوترات الإقليمية الحالية في منطقة الخليج.

ويأتي هذا الإعلان بعد المخاوف من إمكانية إلغاء المهرجان، الذي يشارك فيه منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، نتيجة الأوضاع الأمنية المتأزمة وتصاعد التوترات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة أخرى.

وأوضحت صحيفة «الشرق» القطرية أن القرار النهائي بشأن إقامة المهرجان أو نقله خارج قطر سيصدر رسميًا بعد غد الثلاثاء، اعتمادًا على التطورات الأمنية في المنطقة، لضمان قدرة الجهات المنظمة على اتخاذ كافة التدابير والترتيبات اللازمة.

وأضافت الصحيفة أن الاتحادات الدولية، مثل يويفا، والكونميبول، وفيفا، تواصلت مع السلطات القطرية لتحديد مصير المباراة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين في كأس الفيناليسما المقرر لها 27 مارس.

ويشهد المهرجان مشاركة ستة منتخبات كبرى على الصعيد الدولي، وهي: إسبانيا، الأرجنتين، قطر، السعودية، مصر، وصربيا، ضمن ست مباريات دولية تُعد بروفة قوية للمنتخبات استعدادًا لكأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

من جانبه، يفتتح منتخب مصر مشاركته بمواجهة عربية مرتقبة أمام السعودية يوم 26 مارس على استاد أحمد بن علي، قبل أن يخوض اختبارًا من العيار الثقيل يوم 30 مارس بمواجهة منتخب إسبانيا بطل أوروبا على استاد لوسيل، في مباراة تُعد تحديًا كبيرًا للفراعنة قبل الاستحقاقات القادمة.

مصر منتخب مصر مصر والسعودية مصر وإسبانيا معسكر منتخب مصر

