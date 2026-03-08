بعد توترات الخليج.. قطر تحسم مصير معسكر منتخب مصر ومباراتي إسبانيا والسعودية

كشفت تقارير إعلامية عن تحديد دولة قطر موعد حسم مصير إقامة مهرجان قطر لكرة القدم المزمع إقامته في العاصمة الدوحة خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس المقبل، في ظل التوترات الإقليمية الحالية في منطقة الخليج.

ويأتي هذا الإعلان بعد المخاوف من إمكانية إلغاء المهرجان، الذي يشارك فيه منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، نتيجة الأوضاع الأمنية المتأزمة وتصاعد التوترات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة أخرى.

وأوضحت صحيفة «الشرق» القطرية أن القرار النهائي بشأن إقامة المهرجان أو نقله خارج قطر سيصدر رسميًا بعد غد الثلاثاء، اعتمادًا على التطورات الأمنية في المنطقة، لضمان قدرة الجهات المنظمة على اتخاذ كافة التدابير والترتيبات اللازمة.

وأضافت الصحيفة أن الاتحادات الدولية، مثل يويفا، والكونميبول، وفيفا، تواصلت مع السلطات القطرية لتحديد مصير المباراة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين في كأس الفيناليسما المقرر لها 27 مارس.

ويشهد المهرجان مشاركة ستة منتخبات كبرى على الصعيد الدولي، وهي: إسبانيا، الأرجنتين، قطر، السعودية، مصر، وصربيا، ضمن ست مباريات دولية تُعد بروفة قوية للمنتخبات استعدادًا لكأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

من جانبه، يفتتح منتخب مصر مشاركته بمواجهة عربية مرتقبة أمام السعودية يوم 26 مارس على استاد أحمد بن علي، قبل أن يخوض اختبارًا من العيار الثقيل يوم 30 مارس بمواجهة منتخب إسبانيا بطل أوروبا على استاد لوسيل، في مباراة تُعد تحديًا كبيرًا للفراعنة قبل الاستحقاقات القادمة.