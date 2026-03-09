قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحرين: إصابة 32 مدنيا جراء هجمات إيرانية على سترة بينهم أطفال ورضيع
بصواريخ خرمشهر وفتاح وخيبر.. الحرس الثوري الإيراني يشن الهجوم الـ30 ضد إسرائيل
إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري
مفتي الجمهورية: لا تنشغلوا بموعد ليلة القدر.. واغتنموا العشر الأواخر بالطاعة
مجمع كهنة حلوان يلتف حول راعيه الأنبا ميخائيل في عيد تجليسه الثاني
متى تبدأ ليلة القدر؟.. الإفتاء تحدد 4 علامات تدل على موعدها
ترامب: قرار إنهاء الحرب على إيران سأتخذه بالتشاور مع نتنياهو
الأركان الإيرانية: نحن تحت أمر مجتبي خامنئي.. وسنجعل أمريكا وإسرائيل يندمون
نشأت الديهي: مصر لن تتخلى عن الدول الخليجية
عالميا ومحليا.. سعر الحديد اليوم الإثنين 9 مارس 2026
أودي تقدم RS5 الهجينة 2027.. وهذا سعرها عالميًا
إيران: إطلاق الموجة الثالثة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة الليلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

متى تبدأ ليلة القدر؟.. الإفتاء تحدد 4 علامات تدل على موعدها

علامات ليلة القدر
علامات ليلة القدر
أحمد سعيد

يتساءل كثير من المسلمين مع اقتراب ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان عن علامات ليلة القدر ومتى تبدأ؟ حيث يحرص المسلمون على تحري ليلة القدر لما لها من فضل عظيم، فهي ليلة مباركة قال الله تعالى عنها إنها "خير من ألف شهر"، وتتضاعف فيها الحسنات وتتنزل فيها الملائكة بالرحمة والبركات. 

ويزداد البحث في هذه الأيام عن علامات ليلة القدر وموعد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان، وكذلك عن العلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي قد تظهر أثناء الليلة أو بعد انتهائها، وفي السطور التالية نوضح علامات ليلة القدر التي وردت في عن كبار الصحابة والصالحين.

علامات تدل على موعد ليلة القدر

وفي هذا السياق وضّحت دار الإفتاء آراء عدد من حول علامات ليلة القدر فقد ذكر الإمام القرطبي في "تفسيره" لسورة القدر قوله: أن من علامات ليلة القدر أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. 

وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر: «إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا: أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ». 

وعن موعد ليلة القدر كشف عبيد بن عمير عنها قائلا "كنت ليلة السابع والعشرين في البحر، فأخذت من مائِه، فوجدته عذبًا سلسًا".

لماذا أخفى الله موعد ليلة القدر ؟

وأ:دت دار الإفتاء أن الله تعالى أخفى موعد ليلة القدر في رمضان لِيَجِدَّ الصائم في طلبها، وخاصة في العشر الأواخر منه، فيشمر عن ساعد الجد، ويشد مئزره، ويوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الله أخفى رضاه في طاعته؛ ليستزيد أصحاب الطاعات في أعمالهم، وأخفى غضبه في معصيته؛ لينزجر أصحاب السيئات عن أعمالهم، ولذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يُخفي أعمار الناس وآجالهم فلم يحددها؛ ليجد الإنسان في طاعة ربه، فينال رضاه، قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: 34].

ونوهت بأن الله تعالى أخفى أيضا الساعة في الزمن، قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 187].

أدعية مستحبة في ليلة القدر

وغير دعاء ليلة القدر المستحب يفضل أن يجتهد كل مؤمن في هذه الليلة بالأدعية التي تجلب له خيري الدنيا والآخرة .

ومن بين أفضل صيغ دعاء ليلة القدر المستحب أن يقول المؤمن في دعائه :

·اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين.

· اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

· اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

· إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

· اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

