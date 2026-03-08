ما هو دعاء الدخول والخروج من المنزل؟.. إمام السيدة زينب يجيب

وجهت الطفلة زينب، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، تقول فيه: ما هو الدعاء الذي نقوله عندما نخرج من البيت؟

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»: عندما نخرج من البيت، يستحب أن نردد دعاء الخروج من المنزل ونقول "بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله".

وهناك دعاء للخروج من المنزل، وهو: "اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِك مِن أَن أضِلَّ أو أزِلَّ أو أظلِمَ أو أُظلَمَ أو أجهَلَ أو يُجهَلَ عليَّ".

وأشار إلى أنه يستحب كذلك أن نردد دعاء دخول المنزل وقت العودة ونقول: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا".

