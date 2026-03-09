برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور ضرورة لتعزيز العدالة الاجتماعية

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجه الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور يعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.

وقال جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة تبنت العديد من السياسات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، من خلال حزم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المختلفة، لافتًا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي استكمالًا لهذه الجهود ويعزز قدرة المواطنين على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تحسين دخول العاملين يسهم في تنشيط حركة الأسواق وزيادة القدرة الشرائية، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني ويحفز الإنتاج، مؤكدًا أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي يجب أن يضع المواطن في قلب أولوياته.

وأشار جابر إلى أن ما أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشأن دراسة الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، يؤكد أن الدولة تتحرك بشكل متوازن بين دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الضغوط المعيشية.

وشدد النائب أحمد جابر على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة ومجلس النواب لضمان صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية تحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.