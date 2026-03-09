قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد خضوعه للجراحة .. وزيرة الثقافة تطمئن الجمهور على صحة هانى شاكر
أحمد موسى: زيادة الحد الأدنى للأجور ومن المتوقع سيكون 10 آلاف جنيه
فضل العشر الأواخر من رمضان .. تعرف على أبرز علامات ليلة القدر فيها
أحمد موسى: الارتفاع التاريخي للنفط سيؤثر على أسعار السلع في مصر
أحمد موسى: اصطفوا خلف مصر.. والتوترات ترفع أسعار النفط عالميًا
بنتيجة 1-1.. تعادل إيجابي بين الأهلي وطلائع الجيش في الشوط الأول
السيدة انتصار السيسي تكرم عددا من السيدات خلال احتفالية المرأة المصرية أيقونة النجاح
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 20.. محمود عزت يعترف باختراق قوات الأمن للجماعة الإرهابية
السيدة انتصار السيسي تكرم مجموعة من ملهمات مصر
الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ
سعودي يشيد بأخلاق مصري في المملكة بعد ضياع هاتفه: رفض المكافأة
ارتفاع أسعار الذهب الآن.. 30 جنيها لعيار 21
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور ضرورة لتعزيز العدالة الاجتماعية

رفع الحد الأدنى
رفع الحد الأدنى

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجه الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور يعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.

وقال جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة تبنت العديد من السياسات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، من خلال حزم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المختلفة، لافتًا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي استكمالًا لهذه الجهود ويعزز قدرة المواطنين على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تحسين دخول العاملين يسهم في تنشيط حركة الأسواق وزيادة القدرة الشرائية، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني ويحفز الإنتاج، مؤكدًا أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي يجب أن يضع المواطن في قلب أولوياته.

وأشار جابر إلى أن ما أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشأن دراسة الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، يؤكد أن الدولة تتحرك بشكل متوازن بين دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الضغوط المعيشية.

وشدد النائب أحمد جابر على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة ومجلس النواب لضمان صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية تحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

مجلس النواب الحد الأدنى للأجور التحديات الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

لجنة الأزمة

بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك

الحد الأدنى للمعاشات

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب

ترشيحاتنا

الكوليسترول

نوع ياميش غير متوقع يخفض الكوليسترول بالدم

السردين

أكلة العيد .. طريقة عمل السردين المخلل في أسبوع

شاورما

هنفطر ايه النهاردة .. شاورما فراخ مع الثومية والسلطة ومناقيش بالزعتر ومهلبية قمر الدين

بالصور

عند العطارين.. عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

سعر ومواصفات 5 سيارات أوروبية موديل 2026 في مصر

سيارات أوروبية
سيارات أوروبية
سيارات أوروبية

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

رسميا.. شاهد هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏

هيونداي اكسنت 2026
هيونداي اكسنت 2026
هيونداي اكسنت 2026

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد