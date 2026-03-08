نهال طايل عن خلافات الفنانين حول المشاهدات والأجور: النجوم الصغيرين معملوش كدة

علقت الإعلامية نهال طايل على الخلافات التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بين الفنانين حول أكثر الأعمال مشاهدة والأعلى أجرًا، معتبرة أن هذه الخلافات لا تعكس الصورة الحقيقية للساحة الفنية.

نهال طايل عن الخلافات الفنية حول المشاهدات

وقالت نهال طايل: "دة صحاب الأرض اللي الكيان الصهيوني طلع رد عليهم وعملوا مشاهد متتنسيش محدش منهم اتكلم.

وتابعت: الخناقة دي بلا وعي وخناقة أجور، وحقيقي مينفعش ده النجوم الصغيرين معملوش كدة".

وأكدت طايل أن الأهم هو التركيز على جودة الأعمال الفنية والتزام الفنان بأدائه وإبداعه، بعيدًا عن المقارنات غير العادلة، مشيرة إلى أن التقدير الحقيقي يأتي من الجمهور وليس من معركة الأرقام أو الأجور.