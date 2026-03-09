سبب عرض شائع .. سيارة BYD سيل تحترق بالكامل

احترقت سيارة بي واي دي سيل الكهربائية التابعة لـ شركة بي واي دي الصينية على طريق توين مون رود في هونج كونج بسبب باور بانك كان على مقعد الراكب.

سيارة BYD سيل تحترق بالكامل

بيان BYD حول حريق سيارة سيل

أصدرت شركة بي واي دي بيان رسمي أوضحت فيه أن أنظمة الجهد العالي في السيارة لم تكن متورطة في بداية الاشتعال، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية العلوية للمقصورة.

وأكد تحقيق تقني أجري في مركز خدمة تابع لشركة بي واي دي وأوضح أن الحريق لم يكن ناتج عن أي عطل ميكانيكي أو كهربائي في السيارة نفسها.

سبب اشتعال سيارة بي واي دي سيل

وبدأ الحريق في السيارة بسبب باور بانك، وهو شاحن متنقل يستخدم لشحن الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، وكان موضوع على مقعد الراكب بجانب السائق ، وتعرض الشاحن المتنقل إلى ماس كهربائي أو حالة هروب حراري .

وأظهر الفحص أن حزمة بطارية بلايد باتري والهيكل المدمج للشاسيه بقيا سليمين، وعلى الرغم من أن المقصورة وصلت إلى درجات حرارة كافية لإذابة البلاستيك الداخلي والزجاج، فإن خلايا البطارية لم تتعرض لحالة هروب حراري.

تمتلك بطاريات إل إف بي فوسفات الحديد والليثيوم عتبة تفاعل حراري مرتفعة عادة تتجاوز 500 درجة مئوية، كما أن الهيكل الألومنيومي ذو البنية الشبيهة بخلية النحل للبطارية عمل كـ حاجز حراري، ما منع حريق المقصورة الخارجي من الوصول إلى حجرة الخلايا.

واقتصر الحادث على الأضرار المادية التي لحقت بالسيارة، وتمكنت السائقة من الخروج من السيارة بأمان قبل أن تشتد النيران، ولم تسجل أي إصابات.

وجدير بالذكر ان الحريق تسبب في اضطراب كبير في حركة المرور، فيما وصلت خدمات الطوارئ خلال دقائق، وتمكنت إدارة خدمات الإطفاء في هونج كونج من إخماد الحريق قبل أن يتفاقم الوضع ويحدث ما هو أسوأ.

وسائل الأمان بـ في سيارة بي واي دي سيل

تعتمد بي واي دي Seal على منصة إي بلاتفورم 3.0 مع تقنية سيل تو بودي (Cell-to-Body – CTB) التي تدمج البطارية ضمن هيكل السيارة، ما يمنحها صلابة التواء تبلغ 40,500 نيوتن متر/درجة، إلى جانب وسادة هوائية مركزية ونظام إي كول (eCall) للاتصال التلقائي بخدمات الطوارئ.