سبب عرض شائع .. سيارة BYD سيل تحترق بالكامل

نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟
عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء
خلف الحبتور لـ امريكا: لا نحتاج لحمايتكم.. كل ما نريده بقاء أذاكم بعيدًا عنا
أزمة مستحقات تشعل الغضب داخل مودرن سبورت
موقف مصري حاسم ضد انتهاكات الاحتلال.. وخبير: ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
قفزة كبيرة في سعر النفط اليوم الإثنين
بداية واعدة.. خالد الغندور يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة أتلتيك
ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش
نجل أحد المصابين أمام الرئيس: أنا عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا
الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
الرئيس السيسي : أعظم ما يميز مصر شعبها الأصيل ووعيه المستنير
قالي عليكي سحر وهفكه .. سيدة تتهم دجالا بالاعتداء عليها بأطفيح
تكنولوجيا وسيارات

إبراهيم القادري

احترقت سيارة بي واي دي سيل الكهربائية التابعة لـ شركة بي واي دي الصينية على طريق توين مون رود في هونج كونج بسبب باور بانك كان على مقعد الراكب.

بيان BYD  حول حريق سيارة سيل

أصدرت شركة بي واي دي بيان رسمي أوضحت فيه أن أنظمة الجهد العالي في السيارة لم تكن متورطة في بداية الاشتعال، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية العلوية للمقصورة.

وأكد تحقيق تقني أجري في مركز خدمة تابع لشركة بي واي دي وأوضح أن الحريق لم يكن ناتج عن أي عطل ميكانيكي أو كهربائي في السيارة نفسها.

سبب اشتعال سيارة بي واي دي سيل

وبدأ الحريق في السيارة بسبب باور بانك، وهو شاحن متنقل يستخدم لشحن الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، وكان موضوع على مقعد الراكب بجانب السائق ، وتعرض الشاحن المتنقل إلى ماس كهربائي أو حالة هروب حراري .

وأظهر الفحص أن حزمة بطارية بلايد باتري والهيكل المدمج للشاسيه بقيا سليمين، وعلى الرغم من أن المقصورة وصلت إلى درجات حرارة كافية لإذابة البلاستيك الداخلي والزجاج، فإن خلايا البطارية لم تتعرض لحالة هروب حراري.

تمتلك بطاريات إل إف بي فوسفات الحديد والليثيوم عتبة تفاعل حراري مرتفعة عادة تتجاوز 500 درجة مئوية، كما أن الهيكل الألومنيومي ذو البنية الشبيهة بخلية النحل للبطارية عمل كـ حاجز حراري، ما منع حريق المقصورة الخارجي من الوصول إلى حجرة الخلايا.

واقتصر الحادث على الأضرار المادية التي لحقت بالسيارة، وتمكنت السائقة من الخروج من السيارة بأمان قبل أن تشتد النيران، ولم تسجل أي إصابات.

وجدير بالذكر ان الحريق تسبب في اضطراب كبير في حركة المرور، فيما وصلت خدمات الطوارئ خلال دقائق، وتمكنت إدارة خدمات الإطفاء في هونج كونج من إخماد الحريق قبل أن يتفاقم الوضع ويحدث ما هو أسوأ.

وسائل الأمان بـ في سيارة بي واي دي سيل

تعتمد بي واي دي Seal على منصة إي بلاتفورم 3.0 مع تقنية سيل تو بودي (Cell-to-Body – CTB) التي تدمج البطارية ضمن هيكل السيارة، ما يمنحها صلابة التواء تبلغ 40,500 نيوتن متر/درجة، إلى جانب وسادة هوائية مركزية ونظام إي كول (eCall) للاتصال التلقائي بخدمات الطوارئ.

سيارة بي واي دي سيل بي واي دي سيل بي واي دي سيل الكهربائية شركة بي واي دي الصينية بيان BYD حول حريق سيارة سيل أنظمة الجهد العالي اشتعال سيارة بي واي دي سيل اشتعال سيارة بي واي دي السلامة في سيارة بي واي دي سيل باور بانك

