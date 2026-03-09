تختار ايه .. شانجان يونى تى ام بيجو 3008 موديل 2026

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شانجان يونى تى ام بيجو 3008 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه .

أبعاد بيجو 3008 موديل 2026

بيجو 3008 موديل 2026

تأتى سيارة بيجو 3008 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4542 مم، وعرض 1895 مم، وارتفاع 1641 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2739 مم .

محرك بيجو 3008 موديل 2026

بيجو 3008 موديل 2026

تحصل سيارة بيجو 3008 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بيجو 3008 موديل 2026

بيجو 3008 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بيجو 3008 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 989 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 3008 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 249 ألف جنيه .

أبعاد شانجان يونى تى موديل 2026

شانجان يونى تى موديل 2026

تتوافر سيارة شانجان يونى تى موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4515 مم، وعرض 1870 مم، وارتفاع 1565 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2710 مم .

محرك شانجان يونى تى موديل 2026

شانجان يونى تى موديل 2026

تستمد سيارة شانجان يونى تى موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 177 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شانجان يونى تى موديل 2026

شانجان يونى تى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شانجان يونى تى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان يونى تى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 450 ألف جنيه .