انتشال جثتى طفلين غرقا فى ترعة بقنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بقنا، من انتشال جثتى طفلين لقيا مصرعهما غرقاً فى ترعة بنطاق قرية المحروسة التابعة لمركز قنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل جثتى الطفلين إلى مشرحة المستشفى الجامعى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين بعد الانتقال والفحص أن الطفلين أبناء عمومة، وغرقا فى الترعة، حيث لم يتمكنا من السباحة والخروج ما أدى إلى مصرعهما فى الحال.



وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد غرق طفلين داخل ترعة في قرية المحروسة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

