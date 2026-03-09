موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي في المباراة الأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري، في ظل صراع محتدم على صدارة المسابقة مع أندية الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا؛ بعد أن تخطى بيراميدز عقبة حرس الحدود الأخيرة بفوزه بـ 3 أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري

يواجه بيراميدز نظيره البنك الأهلي، اليوم الإثنين ، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر للمسابقة.

القنوات الناقلة

تُبث المباراة عبر شبكة قنوات “أون سبورت” ومنصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري هذا الموسم.



