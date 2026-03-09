تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ، لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

وتقام مباراة بيراميدز والبنك الأهلي ، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفهما في جدول ترتيب الدوري المصري، خاصة مع اقتراب المسابقة من مراحلها الحاسمة.



تشكيل بيراميدز المتوقع ضد البنك الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمود مرعي - حامد حمدان

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - ناصر ماهر - إيفرتون داسيلفا - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

موقف بيراميدز في جدول الدوري

يدخل فريق بيراميدز اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على حساب حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل بيراميدز حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ويطمح الفريق لمواصلة سلسلة الانتصارات من أجل الضغط على المتصدر والمنافسة بقوة على لقب البطولة هذا الموسم.

موقف البنك الأهلي قبل المباراة

في المقابل، يسعى فريق البنك الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز فرق المسابقة، من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويحتل البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 26 نقطة، ويأمل في استغلال المباراة للخروج بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية خلال الجولات المقبلة من المسابقة.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والبنك الأهلي

من المقرر أن تُذاع مباراة بيراميدز والبنك الأهلي عبر قناة ON Time Sports 2، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، حيث توفر القناة تغطية شاملة للمباراة تتضمن استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء بمشاركة نخبة من نجوم الكرة المصرية