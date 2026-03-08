موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري والقنوات الناقلة

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي في المباراة الأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري، في ظل صراع محتدم على صدارة المسابقة مع أندية الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا؛ بعد أن تخطى بيراميدز عقبة حرس الحدود الأخيرة بفوزه بـ 3 أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري

يواجه بيراميدز نظيره البنك الأهلي، يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر للمسابقة.

القنوات الناقلة

تُبث المباراة عبر شبكة قنوات “أون سبورت” ومنصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري هذا الموسم.

موقف بيراميدز في الدوري

يحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 40 نقطة جمعها من 19 مباراة، فاز في 12 منها، وتعادل في 4 وخسر 3 مباريات، وهو نفس رصيد الأهلي الذي يحل في المركز الثالث بسبب فارق الأهداف

أهمية المباراة

تكتسب مواجهة البنك الأهلي أهمية خاصة لبيراميدز، إذ تمثل فرصة للحفاظ على الانتصارات المتتالية وتحسين موقفه في جدول الترتيب قبل بداية المرحلة الثانية من المسابقة، وسط ترقب جماهيري لمتابعة أداء الفريق بعد التحديات الأخيرة أمام كبار الدوري.