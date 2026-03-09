عمرو الليثي يكشف تفاصيل تسجيل مذكرات عادل إمام

أعلن الإعلامي عمرو الليثي عن مفاجأة من العيار الثقيل عن الفنان عادل إمام مؤكدا انه ابنه رامي يقوم بتسجيل مذكرات الزعيم تلفزيونيا.

وقال عمرو الليثي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس: إن الزعيم شرع في تسجيل مذكراته المصورة، وهو مشروع ينتظره جمهور واسع من محبيه في مصر ومختلف أنحاء العالم العربي، لكونه يتضمن كواليس ومحطات بارزة من مشواره الفني الممتد عبر عقود طويلة.

الحالة الصحية للفنان عادل إمام

وكان تصدر اسم الفنان الكبير عادل إمام مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية ، وذلك بعدما انتشرت شائعات عن تعرضه لوعكة صحية.

ونفي الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ما تردد من شائعات حول صحة الزعيم عادل إمام ، مؤكدًَا انها لا تمت للواقع بصلة، إذ ان الزعيم يعيش حياة مستقرة مع اسرته واحفاده.

وكان قد شارك الفنان محمد إمام صورة، لوالده الزعيم عادل إمام، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد إمام عبر ستوري حسابه الشخصي: “الزعيم أحلى حاجة جت في التاريخ”.