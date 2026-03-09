قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يعلن تصفية خلية لحزب الله في قرية جنوب لبنان
أدلة توضح الحقيقة.. دفاع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد يكشف مفاجآت بالقضية
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية

هاجر رزق

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل شرطي في شبعا بغارة إسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين أنه ‏بدأ بشن موجة غارات لاستهداف بنى تحتية لـ"حزب الله" في بيروت.
 

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين استهدفتا الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدفت الغارة الأولى المبنى الملاصق للمبنى الذي يضم أحد فروع مؤسسة "القرض الحسن" المالية التابعة للحزب في منطقة صفير، ليعود الطيران الحربي الإسرائيلي ويشن غارة ثانية على المبنى نفسه.

وأقدم الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، على قطع الطرقات المؤدية إلى فروع مؤسسة "القرض الحسن" المالية التابعة لحزب الله في كل من العاصمة بيروت ومدينة صيدا جنوب البلاد، وذلك في إجراء احترازي بعد الإنذار الإسرائيلي الأخير باستهداف هذه المراكز.

غارة إسرائيلية شرطي شبعا

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

رضوى الشربينى تخطف الأنظار بالقفطان البنفسجى

لعزومة غير تقليدية.. طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

