خالد الغندور يثير الجدل بسبب حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم محمد معروف لإدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

محمد معروف

وكتب خالد الغندور نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك “ كابتن محمد معروف حكما لمباراة الأهلي و طلائع الجيش ودي أول مباراة لكابتن معروف يحكمها للأهلي منذ شهر أغسطس الماضي عندما طرد محمد هاني وقت تغييره”.

يستعد فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة مهمة أمام منافسه طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الإثنين 9 مارس، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة الأهلي ضد الطلائع عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.