تريزيجيه يستهدف قمة هدافي بطولة الدوري المصري أمام الطلائع

يستعد فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة مهمة أمام منافسه طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

ويدخل تريزيجيه نجم النادي الأهلي المباراة بطموحات كبيرة حيث يحاول مواصلة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري وعودة الفريق للمركز الأول.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة الضغط على فرق المقدمة والاقتراب أكثر من صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في استغلال الحالة المعنوية الجيدة للفريق بعد النتائج الإيجابية الأخيرة، والاستمرار في تحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة من المسابقة.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، جمعها الفريق بعد خوض 19 مباراة. ونجح الفريق في تحقيق 11 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.



ترتيب هدافي الدوري المصري:

- تريزيجيه “الأهلي” - 8 أهداف.

- عدي الدباغ "الزمالك" - 7 أهداف.

- ناصر ماهر "بيراميدز" - 7 أهداف.

- صلاح محسن “المصري” - 7 أهداف.

- صديق أوجولا "سيراميكا كليوباترا" - 6 أهداف.

- علي سليمان “كهرباء الإسماعيلية” - 6 أهداف.

- عمر الساعي "المصري" - 5 أهداف.

- فاخري لاكاي “سيراميكا كليوباترا” - 5 أهداف.

- عبدالرحيم دغموم "المصري" 5 أهداف.

- أحمد ياسر ريان “البنك الأهلي” - 5 أهداف.

- بابي بادجي “سموحة” - 5 أهداف.