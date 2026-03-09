قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيسة وزراء إيطاليا: اندلاع الحرب في إيران بسبب انهيار القانون الدولي
مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة
واشنطن بوست: فيديو يوثق تورط أمريكا في ضرب مدرسة إيرانية بصاروخ كروز
الرئيس السيسي يشاهد فقرة مؤثرة بعنوان حلم الشهيد.. فيديو
خالد الغندور يثير الجدل بسبب حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو في عيد الفطر
نادية مصطفى: شائعات الوفاة إساءة أخلاقية ويجب أن يُحاسب القانون أصحابها
تداعيات حرب إيران تصل لمصر.. الرئيس السيسي يوجه تحذيرًا عاجلًا
للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا
الرئيس السيسي أمام قمة "مصر والاتحاد الأوروبي": الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من أمننا.. ونرفض أي مساس بسيادة الأشقاء
الرئيس السيسي يستمع لـ أوبريت 100 مليون فدائي
نال الشهادة وسلاحه بيده.. والدة الشهيد أحمد خالد تحكي عن بطولاته أمام الرئيس
رياضة

تريزيجيه يستهدف قمة هدافي بطولة الدوري المصري أمام الطلائع

تريزيجيه
تريزيجيه
عبدالله هشام

يستعد فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة مهمة أمام منافسه طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

ويدخل تريزيجيه نجم النادي الأهلي المباراة بطموحات كبيرة حيث يحاول مواصلة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري وعودة الفريق للمركز الأول.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة الضغط على فرق المقدمة والاقتراب أكثر من صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في استغلال الحالة المعنوية الجيدة للفريق بعد النتائج الإيجابية الأخيرة، والاستمرار في تحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة من المسابقة.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، جمعها الفريق بعد خوض 19 مباراة. ونجح الفريق في تحقيق 11 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.


ترتيب هدافي الدوري المصري:

- تريزيجيه “الأهلي” - 8 أهداف.

- عدي الدباغ "الزمالك" - 7 أهداف.

- ناصر ماهر "بيراميدز" - 7 أهداف.

- صلاح محسن “المصري” - 7 أهداف.

- صديق أوجولا "سيراميكا كليوباترا" - 6 أهداف.

- علي سليمان “كهرباء الإسماعيلية” - 6 أهداف.

- عمر الساعي "المصري" - 5 أهداف.

- فاخري لاكاي “سيراميكا كليوباترا” - 5 أهداف.

- عبدالرحيم دغموم "المصري" 5 أهداف.

- أحمد ياسر ريان “البنك الأهلي” - 5 أهداف.

- بابي بادجي “سموحة”  - 5 أهداف.

