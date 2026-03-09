محافظ كفر الشيخ في جولة تفقدية لمتابعة توافر السلع بالأسواق| صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، «دلتا ماركت» بوسط مدينة كفر الشيخ، للاطلاع على توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، حرصًا على تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومتابعة الأسعار بشكل دوري في جميع مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، وأحمد سلامة، مدير دلتا ماركت، وعدد من القيادات التنفيذية.

اطلع محافظ كفر الشيخ على السلع المتوفرة وقوائم أسعارها المخفضة، والتي شملت الأرز والزيت والسكر والمكرونة واللحوم والأسماك والمنظفات وغيرها من المنتجات الأخرى، ضمن الجهود المستمرة لضمان حصول المواطنين على السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن تحقيق رضا المواطن وتقديم السلع عالية الجودة بأسعار مناسبة فى مقدمة أولوياته، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية اليومية بمشاركة الوحدات المحلية والجهات المعنية، للتصدي لأي مخالفات أو زيادات غير مبررة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

شدد محافظ كفرالشيخ على متابعة توافر السلع في معارض «أهلًا رمضان»، وأسواق «اليوم الواحد» على مستوى المحافظة، إضافة إلى منافذ البيع والشوادر وسيارات الثلاجات المتنقلة، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر.

استمع محافظ كفرالشيخ إلى عدد من المواطنين، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر معهم لتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم، والعمل على تطوير الخدمات والمرافق في مختلف القطاعات بما يضمن توفير الاحتياجات اللازمة لهم.