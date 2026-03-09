قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يعلن عن زيادة مكافآت بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
واشنطن تضرب بقوة.. إدراج الإخوان المسلمين في السودان على قائمة الإرهاب العالمية
نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟
عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء
خلف الحبتور لـ امريكا: لا نحتاج لحمايتكم.. كل ما نريده بقاء أذاكم بعيدًا عنا
أزمة مستحقات تشعل الغضب داخل مودرن سبورت
موقف مصري حاسم ضد انتهاكات الاحتلال.. وخبير: ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
قفزة كبيرة في سعر النفط اليوم الإثنين
بداية واعدة.. خالد الغندور يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة أتلتيك
ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش
نجل أحد المصابين أمام الرئيس: أنا عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا
الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ في جولة تفقدية لمتابعة توافر السلع بالأسواق| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، «دلتا ماركت» بوسط مدينة كفر الشيخ، للاطلاع على توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، حرصًا على تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومتابعة الأسعار بشكل دوري في جميع مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، وأحمد سلامة، مدير دلتا ماركت، وعدد من القيادات التنفيذية.

اطلع محافظ كفر الشيخ على السلع المتوفرة وقوائم أسعارها المخفضة، والتي شملت الأرز والزيت والسكر والمكرونة واللحوم والأسماك والمنظفات وغيرها من المنتجات الأخرى، ضمن الجهود المستمرة لضمان حصول المواطنين على السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن تحقيق رضا المواطن وتقديم السلع عالية الجودة بأسعار مناسبة فى مقدمة أولوياته، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية اليومية بمشاركة الوحدات المحلية والجهات المعنية، للتصدي لأي مخالفات أو زيادات غير مبررة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

شدد محافظ كفرالشيخ على متابعة توافر السلع في معارض «أهلًا رمضان»، وأسواق «اليوم الواحد» على مستوى المحافظة، إضافة إلى منافذ البيع والشوادر وسيارات الثلاجات المتنقلة، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر.

استمع محافظ كفرالشيخ إلى عدد من المواطنين، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر معهم لتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم، والعمل على تطوير الخدمات والمرافق في مختلف القطاعات بما يضمن توفير الاحتياجات اللازمة لهم.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ التموين السلع الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

الأرز

الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

أسعار العملات الأجنبية

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين

النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

ترشيحاتنا

القراقيش

القراقيش على الطريقة المصرية.. وصفة سهلة لعيد الفطر

فوائد النياسيناميد

يعالج الحبوب والتجاعيد .. اكتشف طريقة استخدام النياسيناميد

فول

هنتسحر ايه النهاردة .. فول بالعصفر وطعمية بالجبنة الكريمي

بالصور

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عصير الأناناس.. فوائد صحية لا تعلمها

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

بي إم دبليو تكشف عن المواصفات الأولى لسيارتها الكهربائية الجديدة

BMW i3
BMW i3
BMW i3

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد