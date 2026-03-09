مكافآت تاريخية.. الكاف يضاعف جوائز الكونفدرالية ويمنح بطل الأبطال 6 ملايين دولار

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن زيادة كبيرة في قيمة الجوائز المالية الخاصة ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، بداية من موسم 2025-2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز قيمة المسابقتين ودعم الأندية المشاركة.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي أن الجوائز المالية للبطولتين ستشهد ارتفاعًا مقارنة بالنسخ السابقة، حيث قرر رئيس الكاف باتريس موتسيبي زيادة قيمة الجوائز المخصصة للأبطال.

وبموجب القرار الجديد، تم رفع الجائزة المالية لبطل دوري أبطال إفريقيا بمقدار مليوني دولار، ليحصل الفائز باللقب في موسم 2025-2026 على 6 ملايين دولار، بزيادة تصل إلى 50% مقارنة بالقيمة السابقة.

كما تقرر زيادة الجائزة المالية لبطل كأس الكونفدرالية الإفريقية بمقدار مليوني دولار أيضًا، ليصل إجمالي مكافأة التتويج إلى 4 ملايين دولار، بزيادة تبلغ 100%.

ويشارك من مصر في منافسات دوري أبطال إفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، بينما يخوض منافسات كأس الكونفدرالية كل من الزمالك والمصري البورسعيدي.