قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب
سعر ومواصفات شيري تيجو 4 برو في السوق السعودي
طارق سعدة يكشف عن 3 محاور أساسية لمواجهة التحديات أمام الإعلام
دعاء العشر الأواخر من رمضان 2026.. ردّد أدعية ليلة القدر والليالي الوترية
لتوفير الوقود.. باكستان تغلق جميع المدارس مؤقتاً في ظل تداعيات الحرب
ماكرون يحذر: الشرق الأوسط على حافة تصعيد خطير قد يؤثر على الأمن الدولي وطرق التجارة
المرشد الجديد في دائرة الخطر.. إسرائيل تلمح إلى استهداف مجتبى خامنئي
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 20 رمضان
مدافع الأهلي: النادي تأثر برحيل محمد عبد المنعم
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 21 رمضان
مقترح برلماني لإطلاق منصة وطنية رقمية للوقف الخيري لتعظيم عوائده
مواعيد عمل مترو الانفاق في عيد الفطر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غارات جوية وأوامر تهجير.. المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: المدنيون في لبنان يدفعون ثمن الحرب

لبنان
لبنان
محمود محسن

قال ثمين الخيطان المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن المدنيين في لبنان هم من يدفعون الثمن الأكبر لما وصفها بـ"الحرب الوحشية" الجارية حاليا.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الغارات الجوية التي تشنها إسرائيل، إلى جانب أوامر التهجير الشاملة التي طالت كامل المنطقة جنوب نهر الليطاني، إضافة إلى التدخل العسكري البري، كلها عوامل أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

واشار إلى أن أوامر التهجير لم تقتصر على جنوب نهر الليطاني فقط، بل شملت أيضاً مناطق في البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت؛ الأمر الذي تسبب في زيادة البؤس والمعاناة لدى اللبنانيين، الذين يعانون أساساً من إرهاق شديد نتيجة فترات الصراع السابقة، والأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي شهدها لبنان خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تتابع الأرقام الصادرة عن السلطات اللبنانية، والتي تشير إلى مقتل نحو 400 شخص حتى الآن.

ولفت إلى أنه لا توجد معلومات دقيقة حول عدد المدنيين من بين هؤلاء الضحايا، إلا أنه أكد أن خبرة المفوضية وتوثيقها خلال السنوات الماضية؛ يشيران باستمرار إلى أن أعدادا كبيرة من القتلى في مثل هذه الحروب يكونون من المدنيين الأبرياء.

ثمين الخيطان الأمم المتحدة حقوق الإنسان لبنان الوحشية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

ساديو ماني

ساديو ماني يعلق على تنظيف المسجد النبوي: خدمة بيوت الله شرف كبير

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

ترشيحاتنا

سؤال الطفلة سلمى

معنى النبي الأمي؟.. طفلة تسأل وإمام مسجد السيدة زينب يرد

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يوضح معنى وصف سيدنا داود بـ ذا الأيد في القرآن

سؤال الطفل محمد

مين الأفضل عند الله؟.. مدرس الدين أم الكيمياء؟ إمام السيدة زينب يرد

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصمت المريب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الضحكة المسمومة

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية.. حكاية وطن

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

المزيد