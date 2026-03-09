سقوط 10 أطفال يوميا.. تقرير أممي يكشف حجم المأساة في لبنان

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بأن أعداد القتـ.لى والجرحى من الأطفال منذ رد إسرائيل على غارات حزب الله في لبنان "مروعة".

وقال مدير اليونيسف في الشرق الأوسط، إدوارد بيغبدير، إنه وفقاً لأحدث التقارير، قُتل ما لا يقل عن 83 طفلاً وأُصيب 254 آخرون منذ 2 مارس الحالي، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأضاف في بيان له: "هذا يعني مقـ.تل أكثر من عشرة أطفال، وإصابة نحو 36 آخرين، يومياً".

وأكد بيغبدير أن هذه الأرقام "دليل صارخ على الخسائر الفادحة التي يُلحقها الصراع بالأطفال".

وتابع: "مع استمرار الغارات العسكرية في أنحاء البلاد، يُقتل ويُصاب الأطفال بمعدل مروع، وتفرّ العائلات من منازلها خوفاً، وينام آلاف الأطفال الآن في ملاجئ باردة ومكتظة".