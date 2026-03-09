استجابة للأوضاع الإنسانية في لبنان.. سوريا تفتح ممرا لكوادر الصليب والهلال الأحمر

أعلنت سوريا السماح لكوادر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، والهلال الأحمر (IFRC) بالعبور "ترانزيت" عبر أراضيها، وذلك استجابة للأوضاع الإنسانية في لبنان.

وقال مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية سعد بارود - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الاثنين - "إنه استجابةً لطلب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، والهلال الأحمر (IFRC)، وبسبب الأوضاع الإنسانية الراهنة في دولة لبنان، سمحت الحكومة السورية لكوادر الاتحاد وعائلاتهم بالعبور "ترانزيت" عبر الأراضي السورية عند الحاجة، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري، لتسهيل إجراءات السفر، والحفاظ على سلامتهم".

ويأتي هذا القرار في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها لبنان نتيجة التصعيد العسكري الإسرائيلي منذ الثاني من شهر مارس الجاري، وما رافقه من موجات نزوح داخلية كبيرة.

ويُعد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أحد أبرز الشركاء الإنسانيين العاملين في المنطقة، وتسهيل عبور كوادره عبر الأراضي السورية يندرج ضمن الجهود التي تبذلها سوريا لضمان استمرار العمل الإغاثي، وتوفير ممرات آمنة للعاملين في المجال الإنساني.