بطول 1.5 كم وتكلفة 6 مليون جنيه.. توسعة ورصف طريق كوبري البحر / أبو طبل بمنيا القمح

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال التمهيد والتوسعة والرصف بطريق كوبري البحر / أبو طبل بمركز منيا القمح ، بطول ١.٥ كم ومتوسط عرض ٢٠ متراً ، وتكلفة تقديرية ٦ مليون و٣١٤ ألف جنيهاً ضمن خطة مديرية الطرق والنقل بالشرقية للعام المالي الحالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

وأوضح المحافظ أن الطريق يُعد محوراً مرورياً سيساهم في تخفيف حدة الإختناقات المرورية ورفع المعاناة عن المواطنين، خاصة خلال أوقات الذروة لورديات العمل القادمة من وإلى مدينة العاشر من رمضان مروراً بمدينة منيا القمح، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية وتقليل الكثافات والضغط المروري بالمنطقة.

وخلال الجولة ، قدم المهندس احمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل شرحاً تفصيلياً للمحافظ عن الأعمال التي تمت بالطريق، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من توريد طبقات تأسيس الرمال وصب البلدورات لفصل الإتجاهات بالطريق المزدوج بكل اتجاه بما لايقل عن ١٤ متراً لربط طريق منيا القمح / مشتول السوق وطريق منيا القمح/ ميت جابر بلبيس ، بما يساهم في فك الإزدحام المروري خصوصاً أثناء توقيتات ورديات العاشر من رمضان وبنسبة تنفيذ ٣٤٪، مؤكداً الإلتزام بتطبيق المواصفات الفنية القياسية في تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتوسعة، حفاظاً على عوامل السلامة للمواطنين.

ووجه المحافظ أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بضرورة تذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة، وإزالة أي معوقات لسرعة إنهاء الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد لسرعة دخوله الخدمه ليعود بالنفع والفائدة علي المواطنين وتيسير حركة السيارات.

وخلال الجولة، إلتقى المحافظ بعدد من أهالي المنطقة، واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، موجهاً رئيس المركز بسرعة بحثها والعمل على حلها في إطار القوانين واللوائح المنظمة.

اكد المحافظ أنه يتابع بنفسه ميدانياً معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجاريه وبصفه دوريه لدفع عجله العمل بها لسرعه الإنتهاء منها طبقاً للجداول الزمنيه المحدده لتعود بالنفع الفائده على أبناء المحافظة، لافتاً إلى أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بقطاع الطرق بإعتباره قطاعاً حيوياً وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.