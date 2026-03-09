قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشاهد فقرة مؤثرة بعنوان حلم الشهيد.. فيديو
خالد الغندور يثير الجدل بسبب حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو في عيد الفطر
نادية مصطفى: شائعات الوفاة إساءة أخلاقية ويجب أن يُحاسب القانون أصحابها
تداعيات حرب إيران تصل لمصر.. الرئيس السيسي يوجه تحذيرًا عاجلًا
للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا
الرئيس السيسي أمام قمة "مصر والاتحاد الأوروبي": الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من أمننا.. ونرفض أي مساس بسيادة الأشقاء
الرئيس السيسي يستمع لـ أوبريت 100 مليون فدائي
نال الشهادة وسلاحه بيده.. والدة الشهيد أحمد خالد تحكي عن بطولاته أمام الرئيس
تجاوز 117 دولار.. برميل النفط يحقق أعلى مستوى سعري بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
خلال جولة مفاجئة.. جمبلاط يتابع سير العمل في "حلوان للمسبوكات والأجهزة المعدنية"
ضبط بلطجي اعتدى على عجوز في ميدان العباسي الجديد بالمحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد معرض أهلاً رمضان بميدان المنسي في منيا القمح| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية معرض “أهلاً رمضان” المقام بميدان المنسي بمدينة منيا القمح، على مساحة ١٢٠ مترًا و يضم ٥ باكيات،  بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين وكبار التجار، لمتابعة إلتزام التجار بالأسعار المعلنة والمخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية، والتأكد من توافر السلع الغذائية والأساسية بجودة مناسبة، بحضور أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض المختلفة، مشددًا على التجار العارضين بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيض التي تتراوح ما بين ٢٥٪ إلى ٣٠٪ مقارنة بالأسعار في الأسواق المحلية، موجهاً بزيادة وضخ الكميات المعروضة من اللحوم الطازجة والمجمدة والألبان والسلع الغذائية الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين أمام المعرض، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومدى رضاهم عن جودة السلع والأسعار، موجهاً رئيس المركز بدراسة مطالبهم والعمل على حلها وفق الإمكانيات المتاحة.

أكد محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الحملات واللجان التفتيشية للمرور على الأسواق والمحال التجارية ومعارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بمختلف المراكز والمدن، للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات احتكارية.

الشرقية محافظ الشرقية “أهلاً رمضان” بمدينة منيا القمح مديرية التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

الأرز

الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

ترشيحاتنا

القراقيش

القراقيش على الطريقة المصرية.. وصفة سهلة لعيد الفطر

فوائد النياسيناميد

يعالج الحبوب والتجاعيد .. اكتشف طريقة استخدام النياسيناميد

فول

هنتسحر ايه النهاردة .. فول بالعصفر وطعمية بالجبنة الكريمي

بالصور

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بعدد من مراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان

فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان
فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان
فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان

بطول 1.5 كم وتكلفة 6 مليون جنيه.. توسعة ورصف طريق كوبري البحر / أبو طبل بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد