محافظ الشرقية يتفقد معرض أهلاً رمضان بميدان المنسي في منيا القمح| صور

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية معرض “أهلاً رمضان” المقام بميدان المنسي بمدينة منيا القمح، على مساحة ١٢٠ مترًا و يضم ٥ باكيات، بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين وكبار التجار، لمتابعة إلتزام التجار بالأسعار المعلنة والمخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية، والتأكد من توافر السلع الغذائية والأساسية بجودة مناسبة، بحضور أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض المختلفة، مشددًا على التجار العارضين بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيض التي تتراوح ما بين ٢٥٪ إلى ٣٠٪ مقارنة بالأسعار في الأسواق المحلية، موجهاً بزيادة وضخ الكميات المعروضة من اللحوم الطازجة والمجمدة والألبان والسلع الغذائية الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين أمام المعرض، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومدى رضاهم عن جودة السلع والأسعار، موجهاً رئيس المركز بدراسة مطالبهم والعمل على حلها وفق الإمكانيات المتاحة.

أكد محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الحملات واللجان التفتيشية للمرور على الأسواق والمحال التجارية ومعارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بمختلف المراكز والمدن، للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات احتكارية.