محافظ بني سويف يزور المستشفى الجامعي لمتابعة تداعيات حادث مصابي الطريق الصحراوي الشرقي

زار اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، يرافقه الدكتور طارق علي رئيس جامعة بني سويف، المستشفى الجامعي للاطمئنان على مصابي الحادث الذي وقع صباح اليوم على الطريق الصحراوي الشرقي إثر تصادم سيارتين، مما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة عشرين آخرين أثناء تشييعهم جنازة متوفي من مركز ببا.

واطمأن المحافظ ورئيس الجامعة على الوضع الصحي للمصابين، حيث تراوحت إصاباتهم بين سحجات وكدمات، واشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسور، ووجه بتوفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، مع اتخاذ ما يلزم لتسريع إجراءات استخراج تصاريح الدفن للمتوفين.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المقررة لأسر الضحايا والمصابين، وفقًا للقانون والضوابط المنظمة لمثل هذه الحالات، حيث أفادت وكيل التضامن أنه سيتم صرف خمسين ألف جنيه لكل أسرة إذا كان المتوفى رب أسرة، وخمسة وعشرين ألف جنيه إذا لم يكن المتوفى رب أسرة، بينما يتم تحديد قيمة التعويض للمصابين حسب عدد أيام الإقامة في المستشفى.

رافق المحافظ خلال زيارته الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، للاطمئنان على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والخدمات اللازمة للمصابين وأسر الضحايا.



