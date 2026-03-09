إسرائيل تستأنف صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر بشكل محدود

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، يوم الاثنين، استئناف تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر بشكل محدود.

وأوضحت أن توريد الغاز الطبيعي إلى مصر في هذه المرحلة يتم فقط من الفائض المتاح بعد تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي بالكامل، ولا سيما قطاع الكهرباء، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وفي أواخر ​فبراير ​شباط ⁠ذكرت رويترز أن مصر ​أوقفت استيراد ​الغاز ⁠الطبيعي من إسرائيل.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بمنطقة الشرق الأوسط، جراء اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، نهاية فبراير وأسفرت عن أزمة في إمدادات النفط والغاز، بعد الاستهداف الإيراني المتكرر لمنشآت النفط في دول الخليج إلى جانب إغلاق مضيق هرمز الذي يعد شريان رئيسي لتجارة النفط.