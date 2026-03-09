ألمانيا تدين اغتيال مدنيين فلسطينيين خلال هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية

أ ش أ

أدانت ألمانيا، اليوم "الإثنين"، اغتيال مدنيين فلسطينيين مؤخراً في هجمات نفذها مستوطنون وجنود إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية جوزيف هينترزيهر - خلال مؤتمر صحفي - "إن العنف الموجه ضد المدنيين الفلسطينيين غير مقبول، وتقع مسئولية حمايتهم على عاتق إسرائيل، لذلك فإننا ندين هذه الهجمات بأشد العبارات".

وأشار إلى أن بلاده تتابع التطورات في الضفة الغربية بقلق، وأن هذه الحوادث تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات العنيفة ضد السكان المدنيين. وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشدد على ضرورة إجراء تحقيق فوري في جميع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون.