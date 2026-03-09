وزير النقل يعلن وصول ماكينات حفر الخط الرابع للمترو إلى محطات المتحف الكبير والرماية

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تحقيق تقدم ملحوظ في أعمال الحفر النفقي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، حيث كشفت التقارير الميدانية عن وصول ماكينات الحفر العملاقة إلى محطات استراتيجية هامة ضمن المسار الذي يربط مدينة السادس من أكتوبر بمنطقة الفسطاط.

وقد نجحت الماكينة الأولى في الوصول إلى محطة المتحف المصري الكبير، بينما استقرت الماكينة الثانية في محطة الرماية، في حين تواصل الماكينتان الثالثة والرابعة طريقهما بنجاح نحو محطتي مدكور والطالبية على التوالي، مما يعكس وتيرة عمل متسارعة لإنجاز هذا الشريان الحيوي الذي ينفذ بواسطة تحالف شركات مصرية وطبقاً لأعلى المعايير الفنية العالمية.

وفي سياق متصل، تجري حالياً الاستعدادات المكثفة لبدء أعمال الجزء الثاني من هذه المرحلة، حيث يتم العمل على إنزال أولى ماكينات الحفر بمحطة الفسطاط تمهيداً لانطلاق أعمال النفق الأول في منتصف شهر مارس الحالي باتجاه محطة الملك الصالح، على أن تتبعها الماكينة الثانية في منتصف شهر أبريل القادم، لضمان استمرارية الربط النفقي بين ضفتي النيل والمناطق السكنية ذات الكثافة العالية.

وتأتي هذه التحركات ضمن مخطط شامل يهدف لاستيعاب قرابة 1.5 مليون راكب يومياً فور اكتمال مراحل الخط الأربعة، حيث يجري حالياً دراسة امتداد المشروع ليصل إلى القاهرة الجديدة ومطار العاصمة الإدارية، مما يحقق ربطاً لوجيستياً متكاملاً بين وسائل النقل الحديثة مثل المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف.