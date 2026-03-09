السويدي: مصر مقبلة على تغير صناعي كبير مع دخول مستثمرين دوليين

قال المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، إنّ المرحلة المقبلة في مصر ستشهد تحولات كبيرة في القطاع الصناعي، في ظل دخول استثمارات وشركات دولية متعددة إلى السوق المصرية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "رحلة المليار" عبر قناة "النهار"، أن وجود مستثمرين من الصين والهند وتركيا وبولندا يعكس حجم الفرص المتاحة في مصر، لكنه في الوقت نفسه يتطلب من الشركات المصرية رفع مستوى المنافسة والتركيز بشكل أكبر على الصناعة.

وقال السويدي: «الفترة الجاية دي فترة حيحصل تغير جامد جداً في مصر… بوجود الجماعة الصينيين والهنود والترك والبولنديين في مصر، الناس دول مبيهزروش، فلوسهم في شغلهم».

وتابع أن هذه التحولات تتطلب من المستثمرين المصريين التركيز بقوة على تطوير مصانعهم وزيادة الاستثمارات الصناعية، مؤكدًا أن المنافسة ستكون حادة في المرحلة المقبلة، وأن الطريق الوحيد لمواكبتها هو التركيز على الإنتاج والتصنيع.

وأوضح المهندس السويدي أن استراتيجيته الشخصية في الاستثمار تقوم على إعادة ضخ معظم الأرباح في النشاط الصناعي نفسه، حيث قال: «حوالي أكتر من 90% من أرباحنا بنحطها تاني». وأكد أنه لا يركز على الاستثمار في الذهب أو المضاربات، موضحًا: «الذهب لا لا لا… أنا النقطة الأساسية عندي إن 99% من تركيزي في شغلي».

وشدد على أنه لا يخشى المنافسة، بل يعتبرها عنصرًا إيجابيًا يدفع الشركات إلى التطور، مضيفًا: «المنافسة في الآخر مصلحة لمستقبل أفضل».