مش مهم.. أحمد دويدار يعلق على هزيمة الأهلي من الجيش

وقع فريق الأهلي في فخ الخسارة أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الكلية الحربية، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري.

وكتب أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق عبر فيسبوك: "مش مهم الأهلي يخسر المهم إحنا نفوز جمهور الزمالك انتم الأساس في الفوز في بطولة الدوري كملوا واستمروا كل الماتشات القادمة ماتشات كؤوس الدوري يا زمالك".

بهذه الخسارة توقف رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث بينما وصل طلائع الجيش للنقطة 22 في المركز الرابع عشر.



أحرز محمد عاطف هدف تقدم طلائع الجيش في الدقيقة 4 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح طلائع الجيش من ركلة ركنية سددها محمد فتح الله باتجاه المرمى ليغير محمد عاطف اتجاه الكرة لتسكن الشباك.

وشن النادي الأهلي هجوما قويا من أجل إحراز هدف التعادل ولكنه لم يتمكن، وسدد تريزيجيه تمريرة في الدقيقة 19 لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الطلائع.

وتمكن هادي رياض من إحراز هدف تعادل الأهلي في الدقيقة 20 بعد كرة عرضية من أشرف بن شرقي من يسار منطقة الجزاء لترتطم بالدفاع وتصل إلى هادي رياض الذي سدد الكرة لتسكن الشباك.