إبراهيم سعيد ينتقد دفاع الأهلي: لاعيبة مركز شباب

أحرز خالد أبو زيادة هدف تقدم طلائع الجيش في شباك الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز لتصيح نتيجة المباراة 2-1

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه على فيسبوك: "ده دفاع ولاعبين مركز شباب

مش الأهلي".

أحداث الشوط الأول

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وطلائع الجيش

جاء هدف محمد عاطف في الدقيقة 4 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح طلائع الجيش من ركلة ركنية سددها محمد فتح الله باتجاه المرمى ليغير محمد عاطف اتجاه الكرة لتسكن الشباك.

وشن النادي الأهلي هجوما قويا من أجل إحراز هدف التعادل ولكنه لم يتمكن، وسدد تريزيجيه تمريرة في الدقيقة 19 لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الطلائع.

وتمكن هادي رياض من إحراز هدف تعادل الأهلي في الدقيقة 20 بعد كرة عرضية من أشرف بن شرقي من يسار منطقة الجزاء لترتطم بالدفاع وتصل إلى هادي رياض الذي سدد الكرة لتسكن الشباك.

وهدد أوجورو مرمى الأهلي بتصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 29 ولكن حولها الشناوي إلى ركنية.