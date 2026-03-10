صرف منحة التموين في هذا الموعد

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف منحه التموين، والتي بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ قرار صرف منحة التموين كدعم إضافي بقيمة 400 جنيه شهريا لكل بطاقة تموينية مستحقة، ليصل إجمالي الدعم إلى 800 جنيه خلال شهري مارس وأبريل 2026، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة لدعم المواطنين قبل حلول شهر شهر رمضان.

صرف منحة التموين

ويستفيد من هذه المنحة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، تمثل ما يقرب من 25 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجا.

موعد تطبيق منحة التموين وكيفية معرفة الاستحقاق

أكدت وزارة التموين أن المواطنين المستحقين للمنحة سيحصلون على رسالة نصية قصيرة (SMS) على هواتفهم المحمولة توضح موقف البطاقة التموينية من استحقاق الدعم الإضافي، وذلك بالتزامن مع صرف بون الخبز.

وبهذه الطريقة يمكن للمواطن التأكد من استحقاقه للمنحة بسهولة، دون الحاجة إلى تقديم طلبات جديدة أو تحديث بيانات البطاقة التموينية.

منافذ صرف منحة الدعم الإضافي

تتوفر المنحة من خلال نحو 40 ألف منفذ تمويني منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وتشمل:

المجمعات الاستهلاكية

منافذ كاري أون

منافذ جمعيتي

بدالي التموين

منحة التموين

طريقة الاستفادة من منحة التموين

أتاحت الوزارة للمواطنين حرية اختيار السلع التي يرغبون في الحصول عليها ضمن قيمة الدعم الإضافي، وفق احتياجات الأسرة. وتشمل قائمة السلع الأساسية المتاحة:

السكر

الأرز

الزيت

المكرونة

ويهدف هذا النظام إلى تمكين الأسر من توجيه الدعم وفق أولويات الإنفاق الفعلية.

ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

في حال عدم وصول رسالة نصية تؤكد الاستحقاق، يمكن للمواطن اتباع الخطوات التالية:

مراجعة منفذ التموين التابع له.

متابعة بون صرف الخبز أثناء عملية الصرف، حيث يظهر موقف البطاقة التموينية رسميا من خلال النظام الإلكتروني.

ولا يتطلب الأمر تقديم شكاوى أو طلبات جديدة، حيث يتم تحديد الاستحقاق تلقائيا عبر قاعدة البيانات.

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية

للاستفادة من المنحة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. انتظار وصول رسالة نصية تؤكد الاستحقاق.

2. التوجه إلى أقرب منفذ تمويني بعد التأكد من وصول الرسالة.

3. صرف قيمة المنحة في صورة سلع غذائية من القائمة المخصصة، وفق احتياجات الأسرة.

منحة التموين

السلع المتاحة ضمن المنحة

حددت الوزارة عددا من السلع الأساسية التي يمكن صرفها ضمن الدعم الإضافي، أبرزها:

السكر: 28 جنيها للكيلو (بحد أقصى 4 كيلوجرامات).

الأرز: 24 جنيها للكيلو (بحد أقصى 3 كيلوجرامات).

الزيت:

عبوة 700 مل بسعر 48 جنيها.

عبوة 800 مل بسعر 54 جنيها (بحد أقصى 3 عبوات).

المكرونة: عبوة 350 جراما بسعر 8.5 جنيه (بحد أقصى 6 عبوات).

وأكدت وزارة التموين أن صرف المنحة يقتصر على البطاقات التي تتلقى رسالة رسمية بالاستحقاق، مع استمرار متابعة منظومة الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تكدس أو زحام في المنافذ التموينية.