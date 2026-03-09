لا تهاون مع المتلاعبين بالأسواق.. محافظ الغربية يتابع حملات التموين ببسيون

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات رقابية مكثفة على الأسواق بمركز ومدينة بسيون، للتأكد من سلامة السلع المعروضة للمواطنين والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار.

حملات مرورية

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية.

وأسفرت الحملة، التي قادها المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، عن ضبط 2340 قطعة حلوى وعبوات عصير منتهية الصلاحية داخل أحد محال العطارة، كما تم ضبط 2 طن من الأعلاف الحيوانية داخل مصنع أعلاف يعمل دون ترخيص وبدون بيانات توضح مصدرها أو تاريخ إنتاجها، مع الاشتباه في عدم صلاحيتها للاستخدام.

ردع مخالفين

كما تم تحرير 7 محاضر لعدد من المحال التجارية لمخالفتها القوانين المنظمة للتجارة بعدم الإعلان عن الأسعار، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

تحسين خدمات المواطنين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتلاعب بالأسعار، وأن القانون سيُطبق بكل حزم لتحقيق الانضباط داخل الأسواق وحماية حقوق المواطنين.