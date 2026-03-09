أكلة العيد .. طريقة عمل السردين المخلل في أسبوع

السردين المخلل من الأكلات الشعبية المحببة التي تقدم في العيد ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة ليصبح جاهزاً خلال أسبوع فقط بطعم مميز ونكهة قوية.

مكونات عمل السردين المخلل

1 كيلو سردين طازج

1 كوب ملح خشن

1 ملعقة كبيرة كمون

1 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة شطة (اختياري)

1 رأس ثوم مقطع شرائح

عصير 3 ليمونات

1 كوب خل

شرائح ليمون

فلفل أخضر حار

ماء حسب الحاجة

طريقة تحضير السردين المخلل

ينظف السردين جيداً مع إزالة الخياشيم فقط دون فتح البطن، ثم يُغسل بالماء ويُصفى جيداً.

في وعاء، يخلط الملح مع الكمون والكزبرة والشطة.

يُحشى السردين بخليط الملح والتوابل، ثم يُرص في برطمان زجاجي محكم.

توضع بين الطبقات شرائح الليمون والثوم والفلفل الحار.

يخلط الخل مع عصير الليمون وقليل من الماء، ثم يصب فوق السردين حتى يغطيه تماماً.

يُغلق البرطمان بإحكام ويُترك في مكان جاف لمدة أسبوع تقريباً حتى يتخلل ويصبح جاهزاً للتناول.

يُفضل الضغط على السردين داخل البرطمان جيداً حتى لا يطفو على السطح، كما يجب التأكد من غمره بالكامل بالسائل حتى لا يفسد.